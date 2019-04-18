الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية.. من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

عبر موقع نجوم مصرية نقدم لكم خدمة الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية التى ستتم خلال الفترة من 26 حتى 28 مارس القادم فى جمهورية مصر العربية، وقد يسرت اللجنة العليا للانتخابات موقع الكترونى هو موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو موقع مستقل به يقدم كل الخدمات المتاحة للمواطنين لتسهيل قيامهم بالذهاب للانتخابات، حيث يمكن الأشخاص الذين لهم حق الاقتراع من معرفة كل التفاصيل الممكنة عن لجنتهم الانتخابية، و الادلاء بصوتهم.
الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية
جميع المواطنين الذين يحملون الجنسية المصرية وتعدى عمرهم ال18 عاما، لهم الحق فى الذهاب للانتخابات والادلاء بصوتهم، ويمكن الاطلاع على كل التفاصيل الخاصة بمكان لجنتهم الانتخابية، عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، التى أتاحت خدمة الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية عن طريق الرقم القومي، و وذلك من خلال الدخول الى هذا الموقع ومعرفة كل التفاصيل “اضغط هنا“.
موعد اجراء الاستفتاء على الدستور
قررت اللجنة العليا للانتخابات أن يتم الاستفتاء خارج مصر خلال 3 أيام وهى الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل و ذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، و فى داخل مصر سوف يبدأ الاستفتاء أيام 2، 21، 22 ابريل.
سوف يتم اجراء الاستفتاء على المواد الدستورية المعدلة ويمكننا مساعدتكم فى الحصول على التفاصيل الكاملة عن لجنتك الانتخابية فقط اترك رقمك القومى فى التعليق اسفل المقال
التعليقات
استعلم عن مكان لجنتى الانتخابيه
اسم المدرسه اللى هنتخب فيها
26712100201541
24205062400031
24706221500661
29712061400825
25701151300475
25403081601781
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: معهد سيد محمد عبدالرحيم
محافظة: الغربية
قسم: اول طنطا
العنوان : ش سكة سيجر
رقم اللجنة الفرعية: 42
رقمك في الكشوف الانتخابية: 2684
تاريخ التصويت: 26 – 28 مارس
استعلام عن لجنتك
2590801026556
٢٧٥٠١١٣١٢٠٢٥١٣
بيانات اللجنة الانتخابية
لجنتك الانتخابية: مدرسة القرية 53 الاعدادية
محافظة: الدقهلية
مركز: مركز الستامونى
العنوان : القرية 53حفير شهاب الدين
رقم اللجنة الفرعية: 5
رقمك في الكشوف الانتخابية: 2046
تاريخ التصويت: 26 – 28 مارس
2ه57011004111
جزاكم كل خير
جزانا واياكم
٢٥٠٠٦٠٥١٥٠٠٧٨٧
بيانات اللجنة الانتخابية
لجنتك الانتخابية: مدرسة الوحدة الابتدائية بشباس الشهداء
محافظة: كفر الشيخ
مركز: مركز دسوق
العنوان : قرية شباس الشهداء
رقم اللجنة الفرعية: 13
رقمك في الكشوف الانتخابية: 1488
تاريخ التصويت: 26 – 28 مارس
27103161300212
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: معهد ابو جرير الابتدائي الازهري
محافظة: الشرقية
مركز: مركز الحسينيه
العنوان : سعود القبلية
رقم اللجنة الفرعية: 27
رقمك في الكشوف الانتخابية: 2202
تاريخ التصويت: 26 – 28 مارس