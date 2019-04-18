الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية.. من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

عبر موقع نجوم مصرية نقدم لكم خدمة الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية التى ستتم خلال الفترة من 26 حتى 28 مارس القادم فى جمهورية مصر العربية، وقد يسرت اللجنة العليا للانتخابات موقع الكترونى هو موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو موقع مستقل به يقدم كل الخدمات المتاحة للمواطنين لتسهيل قيامهم بالذهاب للانتخابات، حيث يمكن الأشخاص الذين لهم حق الاقتراع من معرفة كل التفاصيل الممكنة عن لجنتهم الانتخابية، و الادلاء بصوتهم.

الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية

جميع المواطنين الذين يحملون الجنسية المصرية وتعدى عمرهم ال18 عاما، لهم الحق فى الذهاب للانتخابات والادلاء بصوتهم، ويمكن الاطلاع على كل التفاصيل الخاصة بمكان لجنتهم الانتخابية، عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، التى أتاحت خدمة الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية عن طريق الرقم القومي، و وذلك من خلال الدخول الى هذا الموقع ومعرفة كل التفاصيل “اضغط هنا“.

موعد اجراء الاستفتاء على الدستور

قررت اللجنة العليا للانتخابات أن يتم الاستفتاء خارج مصر خلال 3 أيام وهى الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل و ذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، و فى داخل مصر سوف يبدأ الاستفتاء أيام 2، 21، 22 ابريل.

سوف يتم اجراء الاستفتاء على المواد الدستورية المعدلة ويمكننا مساعدتكم فى الحصول على التفاصيل الكاملة عن لجنتك الانتخابية فقط اترك رقمك القومى فى التعليق اسفل المقال

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