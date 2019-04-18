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الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية.. من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب نانسي آدم آخر تحديث

عبر موقع نجوم مصرية نقدم لكم خدمة الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية التى ستتم خلال الفترة من 26 حتى 28 مارس القادم فى جمهورية مصر العربية، وقد يسرت اللجنة العليا للانتخابات موقع الكترونى هو موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو موقع مستقل به يقدم كل الخدمات المتاحة للمواطنين لتسهيل قيامهم بالذهاب للانتخابات، حيث يمكن الأشخاص الذين لهم حق الاقتراع من معرفة كل التفاصيل الممكنة عن لجنتهم الانتخابية، و الادلاء بصوتهم.

الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية

جميع المواطنين الذين يحملون الجنسية المصرية وتعدى عمرهم ال18 عاما، لهم الحق فى الذهاب للانتخابات والادلاء بصوتهم، ويمكن الاطلاع على كل التفاصيل الخاصة بمكان لجنتهم الانتخابية، عن طريق موقع  الهيئة الوطنية للانتخابات، التى أتاحت خدمة الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية عن طريق الرقم القومي، و وذلك من خلال الدخول الى هذا الموقع ومعرفة كل التفاصيل “اضغط هنا“.

الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية.. من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات
الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية بالرقم القومى

 

موعد اجراء الاستفتاء على الدستور

قررت اللجنة العليا للانتخابات أن يتم الاستفتاء خارج  مصر خلال 3 أيام وهى الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل و ذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، و فى داخل مصر سوف يبدأ الاستفتاء أيام 2، 21، 22 ابريل.

سوف يتم اجراء الاستفتاء على المواد الدستورية المعدلة ويمكننا مساعدتكم فى الحصول على التفاصيل الكاملة عن لجنتك الانتخابية فقط اترك رقمك القومى فى التعليق اسفل المقال

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عن الكاتب

نانسي آدم

نانسى أدم كاتبة وصحفية فى نجوم مصرية وعدد من المواقع الاخرى و لدى خبرة فى العمل الصحفى منذ سنوات تخرجت من كلية التجارة قسم لغة انجليزية أعشق القراءة وخاصة الروايات الادبية والقصص البوليسية وأحب الرسم وأعشق الاغانى الاجنبية وأحب القيام بالرحلات سواء داخل مصر أو خارجها.

التعليقات

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: معهد سيد محمد عبدالرحيم
      محافظة: الغربية
      قسم: اول طنطا
      العنوان : ش سكة سيجر
      رقم اللجنة الفرعية: 42
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 2684
      تاريخ التصويت: 26 – 28 مارس

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      لجنتك الانتخابية: مدرسة القرية 53 الاعدادية
      محافظة: الدقهلية
      مركز: مركز الستامونى
      العنوان : القرية 53حفير شهاب الدين
      رقم اللجنة الفرعية: 5
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 2046
      تاريخ التصويت: 26 – 28 مارس

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      لجنتك الانتخابية: مدرسة الوحدة الابتدائية بشباس الشهداء
      محافظة: كفر الشيخ
      مركز: مركز دسوق
      العنوان : قرية شباس الشهداء
      رقم اللجنة الفرعية: 13
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 1488
      تاريخ التصويت: 26 – 28 مارس

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: معهد ابو جرير الابتدائي الازهري
      محافظة: الشرقية
      مركز: مركز الحسينيه
      العنوان : سعود القبلية
      رقم اللجنة الفرعية: 27
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 2202
      تاريخ التصويت: 26 – 28 مارس

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