الارصاد تحذر المواطنين من طقس اول ايام شهر رمضان المبارك في بيان رسمي

قامت هيئة الارصاد المصرية اليوم بنشر بيان رسمي تعلن فيه توقعاتها لحالة الطقس في جميع انحاء جمهورية مصر العربية في الفترة ما بين يوم الاحد القادم الموافق 5 من شهر مايو الجاري حتى يوم الجمعة الموافق 10 من نفس الشهر، والتي تتزامن مع أول ايام شهر رمضان المبارك لهذا العام، وقد حذرت هيئة الارصاد من الطقس خلال تلك الفترة بشكل كبير جداً، حيث تم التأكيد على أنه من المتوقع ان يكون هناك ارتفاع كبير جدا في درجات الحرارة خلال تلك الفترة، وهو ما الزم الهيئة بإعلان ذلك في بيان رسمي.

واكدت هيئة الارصاد المصرية في البيان الرسمي الصادر عنها اليوم الخميس الموافق 2 من شهر مايو، ان هناك حالة من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الايام القادمة، وستصل درجة الحرارة الي ذروتها يوم الاثنين القادم الموافق 6 من شهر مايو الجاري، وهو سيكون اول ايام شهر رمضان المبارك، وبداية من يوم الثلاثاء الموافق 7 من نفس الشهر الجاري سوف يحدث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة حتى تنتهي موجة الحرارة يوم الجمعة الموافق 10 من نفس الشهر.

وقد قامت الهيئة المصرية ايضاً بنشر تقرير مفصل عن درجات الحرارة المتوقعة في خلال تلك الفترة، وقد أظهرت درجات الحرارة ان تلك الموجة ستكون قوية للغاية، وسيكون لها تأثير واضح على نمط الحياة في خلال تلك الفترة، خاصة وأنها تتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك هذا العام، وتلك درجات الحرارة المتوقعة في تلك الفترة:

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال ذروة الارتفاع إلى: – السواحل الشمالية الغربية من 35 إلى 37 درجة مئوية . – محافظات الوجه البحري والقاهرة من 36 إلى 37 درجة مئوية. – محافظات شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة مئوية. – محافظات جنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة مئوية. – محافظات شمال سيناء من 36 إلى 37 درجة مئوية. – محافظات جنوب سيناء من 36 إلى 38 درجة مئوية. أما عن درجات الحرارة العظمى اعتبارًا من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الفترة على: – السواحل الشمالية والغربية من 23 إلى 22 درجة مئوية. – محافظات الوجه البحري والقاهرة من 26 إلى 24 درجة مئوية . – محافظات شمال الصعيد من 29 إلى 26 درجة مئوية. – محافظات جنوب الصعيد من 32 إلى 30 درجة مئوية. – محافظات شمال سنياء من 25 إلى 23 درجة مئوية. – محافظات جنوب سيناء من 31 إلى 28.

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