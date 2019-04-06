الإعلان الحادي عشر لمشروع الإسكان الاجتماعي.. 20 ألف وحدة سكنية خلال الأسبوع الثاني من أبريل

تعمل الآن وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الدكتورة “مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بتجهيز كراسة الشروط الخاصة بالإعلان الحادي العاشر، التي سوف يتم طرحها للجمهور خلال الأسبوع القادم الثاني من شهر أبريل 2019 تكون بالمدن الجديدة.

حيث أكدت الدكتورة “مي عبد الحميد” أن وزارة الإسكان سوف تطرح ما يقرب من 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وأن الحجز بهذه الوحدات سوف يكون خلال الأسبوع القادم، وأوضحت ألدكتورة مي عبد الحميد عن الوحدات السكنية سوف يتم تسليم هذه الوحدات بعد التعاقد عليها طبقا لشروط البنوك والشركات المشتركة وذلك وفق تعليمات البنك المركزي، وأن يكون مُقدم الحجز لا يتعدى 40 ألف جنيهاً.

شروط الإعلان الحادي عشر لمشروع الإسكان الاجتماعي

الشروط الواجب توافرها لحجز هذه الوحدات الخاصة بالإعلان الحادي عشر هي تقريبا نفس الشروط التي تم حجز الوحدات السكنية بها خلال الإعلان العاشر وهي.

ألا يسبق للمتقدم أن يكون قد حصول أو استفاد من وحدات الإسكان الاجتماعي من قبل أو قطعة أرض

لا يقل سن المتقدم لطلب الحجز عن 21 سنة

وقالت “مي عبد الحميد” أن صندوق الإسكان الاجتماعي سوف يتم مراجعة الشروط اللازمة للتقديم من أجل الحصول على وحدات سكنية، لتتلائم مع الشروط التي تم إعلانها من وزارة التموين حيث أنه لا يحق من يمتلكون سيارات فارهة، ومن يدفعون لا بنائهم مصاريف المدارس الخاصة بهم 100 ألف جنيهاً سنويا، وكذلك ومعدلات فواتير الهاتف المحمول واستهلاك الكهرباء، لم يكن من حقهم الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بالشروط الجديدة.