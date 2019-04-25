الأوقاف تعلن طرح وحدات إسكان اجتماعي كاملة التشطيب بأسعار مخفضه وبشروط ميسرة

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية عن طرح وحدات إسكان اجتماعي بالتعاون مع شركة التعمير للتمويل العقاري الأولي، والتقديم متاح لجميع المواطنين من كافة المحافظات المصرية، مع تسهيلات كبيرة في السداد، بهدف توفير مسكن مناسب وملائم لجميع المواطنين في مصر وخاصة من فئة محدودي الدخل.

المدن المطروح بها الوحدات السكنية:-

قال المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية وأمين عام اتحاد الاوقاف العربية أن الوحدات السكنية المطروحه في مدينتي العاشر من رمضان والسادات، والتقديم متاح لكل المواطنين من جميع المحافظات بغض النظر عن موقع الاقامة ومكان العمل.

مساحات الوحدات السكنية المطروحة وكيفية السداد:-

أشار المهندس سيد محروس، بأن الوحدات السكنية المطروحة تتراوح مساحتها ما بين 59 متر وحتى 81 بمدينة العاشر من رمضان، ومن 52 متر وحتى 79 متر بمدينة السادات.

يتم سداد الوحدة السكنية على أقساط سنوية تصل إلى 20 عام بنظام التمويل العقاري بدعم نقدي يصل إلى 25 ألف جنيه بأسعار فائدة من 5% إلى 7% ، على أن يتم سداد مقدم 15% من سعر الوحدة السكنية.

أسعار الوحدات السكنية:-

تتراوح أسعار الوحدات السكنية ما بين 101.200 إلى 190.800 جنيه مصري.

موعد التقدم لحجز الوحدات السكنية:-

أخر موعد للتقدم لحجز الوحدات السكنية هو الخامس من شهر مايو المقبل.

كيفية التقدم لحجز الوحدات السكنية:-

1- يتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 250 جنيه من مقر هيئة الأوقاف المصرية الكائن في 109 شارع التحرير بالدقي.

2- يتم استيفاء استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار بخط واضح.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته تكون سارية.

4- شهادة بصافي الدخل الشهري للأعزب وللزوج وللزوجة إذا كانت تعمل مختومة من جهة العمل.

شروط التقدم لحجز الوحدات السكنية:-

1- السن لا يقل عن 21 سنه ولا يزيد عن 50 سنه.

2- لا يمتلك المتقدم أية وحدات سكنية.

3- الدخل الشهري للأعزب لا يزيد عن 3000 جنيه وللأسرة عن 4750 جنيه شهريا.

4- سداد مبلغ جدية حجز يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه.

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