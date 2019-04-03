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الأرصاد تنشر توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء … وتحذر من الشابورة المائية

كتب محمد جابر آخر تحديث

صرح الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال مداخلة تليفونية له علي برنامج أخر النهار للأعلامي تامر أمين مساء أمس الثلاثاء بإن يكون هناك أرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتحسن في حالة الطقس حتي يوم السبت المقبل علي الأقل , وأشار بإن تقل الروئية الصباحية بسبب الشابورة المائية علي صباحاً علي شمال البلاد وتستمر حتي القاهرة  محذراً جميع السائقين من خفض السرعة لتجنب حدوث حوادث السير , مع إمكانية هطول أمطار خفيفة علي شمال البلاد وسيناء نتيجة من تواجد السحب المنخفضة مع نشاط رياح معتدلة علي جنوب الصعيد محملة بالتراب الرامال.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد توقعتها عن طقس اليوم الأربعاء بإن يكون هناك أرتفاع طفيف بدرجات الحرارة علي شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة ويميل للحرارة علي صعيد مصر وشديد البرودة ليلاْ  وبالنسبة لحالة الأمواج علي البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون مابين خفيفة إلي متوسطة , ونشرت الهيئة توقعاتها لدرجات الحرارة علي مدن ومحافظات مصر.

المدينةدرجة الحرارة العظميدرجة الحرارة الصغري
القاهرة2615
شبين الكوم2514
طنطا2413
دمنهور2111
الإسكندرية209
بلطيم2011
مطروح1910
السلوم2011
سيوة2712
بورسعيد2212
دمياط2012
الزقازيق2612
الإسماعلية2512
السويس2512
العريش2411
رفح2311
رأس سدر2511
نخل255
نوبيع1516
طابا2413
سانت كاترين206
الطور2713
شرم الشيخ2615
الغردقة2613
مرسي علم2615
الفيوم2813
بني سويف2813
المنيا3012
أسيوط3013
سوهاج3113
قنا3114
الأقصر3215
أسوان3217
أبو سمبل3016
الوادي الجديد3212
شلاتين2916
أبو رماد2817
رأس حدربة2619
حلايب2619
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عن الكاتب

محمد جابر

محمد جابر , طالب بكلية الهندسة

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