الأرصاد تنشر توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء … وتحذر من الشابورة المائية

صرح الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال مداخلة تليفونية له علي برنامج أخر النهار للأعلامي تامر أمين مساء أمس الثلاثاء بإن يكون هناك أرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتحسن في حالة الطقس حتي يوم السبت المقبل علي الأقل , وأشار بإن تقل الروئية الصباحية بسبب الشابورة المائية علي صباحاً علي شمال البلاد وتستمر حتي القاهرة محذراً جميع السائقين من خفض السرعة لتجنب حدوث حوادث السير , مع إمكانية هطول أمطار خفيفة علي شمال البلاد وسيناء نتيجة من تواجد السحب المنخفضة مع نشاط رياح معتدلة علي جنوب الصعيد محملة بالتراب الرامال.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد توقعتها عن طقس اليوم الأربعاء بإن يكون هناك أرتفاع طفيف بدرجات الحرارة علي شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة ويميل للحرارة علي صعيد مصر وشديد البرودة ليلاْ وبالنسبة لحالة الأمواج علي البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون مابين خفيفة إلي متوسطة , ونشرت الهيئة توقعاتها لدرجات الحرارة علي مدن ومحافظات مصر.

المدينة درجة الحرارة العظمي درجة الحرارة الصغري القاهرة 26 15 شبين الكوم 25 14 طنطا 24 13 دمنهور 21 11 الإسكندرية 20 9 بلطيم 20 11 مطروح 19 10 السلوم 20 11 سيوة 27 12 بورسعيد 22 12 دمياط 20 12 الزقازيق 26 12 الإسماعلية 25 12 السويس 25 12 العريش 24 11 رفح 23 11 رأس سدر 25 11 نخل 25 5 نوبيع 15 16 طابا 24 13 سانت كاترين 20 6 الطور 27 13 شرم الشيخ 26 15 الغردقة 26 13 مرسي علم 26 15 الفيوم 28 13 بني سويف 28 13 المنيا 30 12 أسيوط 30 13 سوهاج 31 13 قنا 31 14 الأقصر 32 15 أسوان 32 17 أبو سمبل 30 16 الوادي الجديد 32 12 شلاتين 29 16 أبو رماد 28 17 رأس حدربة 26 19 حلايب 26 19

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