الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة وتؤكد “أمطار وشبورة ورياح رملية وحرارة”

أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس خلال الثلاث أيام المقبلة وحتي يوم الجمعة، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات النهار تصل إلى درجتين على أغلب المحافظات.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

كما أضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،أنه من المتوقع أن تصل متوسط درجة الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة على القاهرة 25 درجة مئوية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الليل على كافة المحافظات وخاصة السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه توجد فرص لسقوط المطار على الرغم من استقرار درجة الحرارة، مشيرا إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وقوية على مدن سيناء كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على العديد من المناطق بالقاهرة والجيزة.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الشبورة المائية في الساعات الأولي من الصباح الباكر، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح المثيرة بالرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، موضحا أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة العديد من التقلبات الجوية مشيرا إلى أنها هذه التقلبات تعد من السمات الأساسية لفصل الربيع.

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