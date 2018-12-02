بالفيديو| الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار غزيرة ورعدية بدايةً من الثلاثاء وتناشد المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة

حذر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال من وجود تقلبات جوية بداية من يوم الثلاثاء القادم، وتساقط أمطار غزيرة ورعدية على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء جنوباً وشمالاً، وكذلك حايب وشلاتين، وأكد عبد العال على وجود انخفاض في درجات الحرارة لتصل العظمى إلى 18 درجة على القاهرة.
وأضاف الدكتور “أحمد عبد العال” في مداخلة هاتفية له مع برنامج “حضرة المواطن”، الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم” الفضائية مع الإعلامي سيد علي، أنه وبداية من اليوم الأحد فهناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وناشد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة وخاصة في الساعات المبكرة من الصباح والمتأخرة من الليل نظراً لبرودة الجو والانخفاض الكبير في درجات الحرارة.
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كما أشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أن فصل الشتاء مناخياً لم يبدأ بعد، حيث أن بدايته رسمياً ستكون في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري، إلا أن الواقع يؤكد أن الشتاء وبرودة الجو بدأت بالفعل، مؤكداً أن الأسبوع الحالي سيشهد تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة ورعدية على المناطق المذكورة.
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