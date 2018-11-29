الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار اليوم على بعض المناطق وتصل للقاهرة والوجه البحرى الجمعة وتفاصيل طقس الـ72 ساعه القادمة

بعد حالة من الاستقرار النسبي الملحوظ في حالة الطقس على مدار الأيام الماضية وذلك بعد موجة من الأمطار الغزيرة والرعدية التي طالت جميع أنحاء الجمهورية واستمرت لمدة 72 ساعة في نهاية الأسبوع الماضي، توقعت اليوم هيئة الأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد والتي سيصاحبها سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية وحلايب وشلاتين.

كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود انخفاض في درجات الحرارة بداية من اليوم الخميس، مع تساقط الشبورة المائية والتي تحجب الرؤيا في الصباح، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة علىى غربي البلاد، كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار اليوم الخميس ستقتصر على بعض المناطق، ثم تمتد لتشمل باقي أنحاء البلاد يوم الجمعة، ومنها القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وسوف تستمر حالة الطقس هكذا حتى يوم السبت الموافق الأول من ديسمبر.

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وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط فإنها تكون معتدلة مع وجود ارتفاع في الأمواج تصل إلى ما بين متر ونصف ومترين، وتكون الرياح جنوبية غربية سطحية، وطالب رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة في الصباح، وحذر السائقين من الشبورة المائية، مناشداً إياهم بتوخي الحذر والسير ببطء نظراً لانخفاض الرؤيا.