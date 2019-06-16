الأرصاد الجوية : أستعدوا لموجه ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بداية من الغد .. حتى يوم 21 يونيو ومن ثم يبدأ الهبوط التدريجي

يتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد بداية من يوم الغد ارتفاع درجات الحرارة حتى تصل لذروتها في يوم 21 يونيو وتبدأ توقيت الصيفي في التلاشي ، حيث أن يوم الإثنين سيكون بداية الارتفاع التدريجي ليصل الى 35 درجة في القاهرة فيما يسود طقس لطيف على سواحل البلاد الشمالية ، ويزيد في الارتفاع في محافظات الصعيد وشمال الصعيد حاراً وشديد الحرارة في محافظات جنوب البلاد نهاراً وفيما يسود طقس لطيفاً في الليل.

توقعات الشبورة والرؤية الصباحية في مصر ومحافظات الشمال والجنوب

في توقعات الشبورة المائية صرح الخبراء بأنهم يتوقعوا بأن تقل الرؤية الصباحية نتيجة للشبورة المائية على مناطق الشمال ، وفيما تظهر أيضاً السحب المنخفضة على محافظات الشمال ، وفيما تكون الرياح على المحافظات شمالية غربية وتنشط الرياح في محافظات الجنوب

توقعات خبراء الأرصاد الجوية لطقس الغد 16-6-2019

المحافظة العظمى الصغرى القاهرة العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة الإسكندرية العظمى 29 درجة الصغرى 23 درجة مرسى مطروح العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة سوهاج العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة قنا العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة أسوان العظمى 41 درجة الصغرى 26 درجة

لذا ينصح خبراء الأرصاد بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وتوخي الحذر بداية من الغد وحتى يوم 21 يونيو المقبل

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