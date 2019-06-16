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الأرصاد الجوية : أستعدوا لموجه ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بداية من الغد .. حتى يوم 21 يونيو ومن ثم يبدأ الهبوط التدريجي

كتب ريم عبد الهاديفي آخر تحديث
الأرصاد الجوية : أستعدوا لموجه ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بداية من الغد .. حتى يوم 21 يونيو ومن ثم يبدأ الهبوط التدريجي
توقعات حالة الطقس

يتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد بداية من يوم الغد ارتفاع درجات الحرارة حتى تصل لذروتها في يوم 21 يونيو وتبدأ توقيت الصيفي في التلاشي ، حيث أن يوم الإثنين سيكون بداية الارتفاع التدريجي ليصل الى 35 درجة في القاهرة فيما يسود طقس لطيف على سواحل البلاد الشمالية ، ويزيد في الارتفاع في محافظات الصعيد وشمال الصعيد حاراً وشديد الحرارة في محافظات جنوب البلاد نهاراً وفيما يسود طقس لطيفاً في الليل.

توقعات حالة الطقس
توقعات حالة الطقس

توقعات الشبورة والرؤية الصباحية في مصر ومحافظات الشمال والجنوب

في توقعات الشبورة المائية صرح الخبراء بأنهم يتوقعوا بأن تقل الرؤية الصباحية نتيجة للشبورة المائية على مناطق الشمال ، وفيما تظهر أيضاً السحب المنخفضة على محافظات الشمال ، وفيما تكون الرياح على المحافظات شمالية غربية وتنشط الرياح في محافظات الجنوب

توقعات خبراء الأرصاد الجوية لطقس الغد 16-6-2019

 

المحافظة العظمى الصغرى
القاهرة العظمى  35 درجة الصغرى 23 درجة
الإسكندرية العظمى  29 درجة الصغرى 23 درجة
مرسى مطروح العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة
سوهاج العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة
قنا العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة
أسوان العظمى 41 درجة الصغرى 26 درجة

 

لذا ينصح خبراء الأرصاد بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وتوخي الحذر بداية من الغد وحتى يوم 21 يونيو المقبل

 

 

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عن الكاتب

ريم عبد الهادي

شكراً لتشريفكم صفحتي معاكم ريم عبد الهادي محررة ومدونة في نجوم مصرية وعدة مواقع أيضاً ... بدأت عملي كباحثة في كتابة الابحاث العلمية ومن ثم انتقلت إلى المساهمة فى إعداد الرسائل العلمية ثم انتقلت للنشاط الإلكتروني ... اتمنى أن يحوز ما اكتب اعجابكم وأنتقبل نقدكم شكراً ... ريم

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