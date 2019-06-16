الأرصاد الجوية : أستعدوا لموجه ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بداية من الغد .. حتى يوم 21 يونيو ومن ثم يبدأ الهبوط التدريجي

يتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد بداية من يوم الغد ارتفاع درجات الحرارة حتى تصل لذروتها في يوم 21 يونيو وتبدأ توقيت الصيفي في التلاشي ، حيث أن يوم الإثنين سيكون بداية الارتفاع التدريجي ليصل الى 35 درجة في القاهرة فيما يسود طقس لطيف على سواحل البلاد الشمالية ، ويزيد في الارتفاع في محافظات الصعيد وشمال الصعيد حاراً وشديد الحرارة في محافظات جنوب البلاد نهاراً وفيما يسود طقس لطيفاً في الليل.
توقعات الشبورة والرؤية الصباحية في مصر ومحافظات الشمال والجنوب
في توقعات الشبورة المائية صرح الخبراء بأنهم يتوقعوا بأن تقل الرؤية الصباحية نتيجة للشبورة المائية على مناطق الشمال ، وفيما تظهر أيضاً السحب المنخفضة على محافظات الشمال ، وفيما تكون الرياح على المحافظات شمالية غربية وتنشط الرياح في محافظات الجنوب
توقعات خبراء الأرصاد الجوية لطقس الغد 16-6-2019
|المحافظة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|العظمى 35 درجة
|الصغرى 23 درجة
|الإسكندرية
|العظمى 29 درجة
|الصغرى 23 درجة
|مرسى مطروح
|العظمى 28 درجة
|الصغرى 21 درجة
|سوهاج
|العظمى 38 درجة
|الصغرى 25 درجة
|قنا
|العظمى 40 درجة
|الصغرى 26 درجة
|أسوان
|العظمى 41 درجة
|الصغرى 26 درجة
لذا ينصح خبراء الأرصاد بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وتوخي الحذر بداية من الغد وحتى يوم 21 يونيو المقبل
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