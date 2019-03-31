الآن بالرقم القومي أعرف نتيجة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار بأنه الوزارة قد انتهت من فرز وفحص المستندات المقدمة من المواطنين ومطابقتها بالبيانات المسجلة من قبل المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي إلكترونيا على الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري.

وأشار وزير الإسكان بأن عدد المتقدمين لحجز وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بلغ نحو 220 ألف مواطن متقدمين على حجز نحو 60 ألف وحدة سكنية تم الإعلان عنها بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي وتبين من الفرز والفحص للمستندات والبيانات المسجلة ما يلي:-

* قبول عدد 177 ألف و 512 مواطن من المتقدمين لحجز وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.

* استبعاد نحو 40471 مواطن لعد انطباق الشروط عليهم.

* يوجد نحو 930 مواطن لم يقوموا بسداد مقدم جدية الحجز.

خطوات معرفة نتيجة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي:-

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري من خلال الضغط هنا

2- يقوم الحاجز بكتابة رقمه القومي.

3- يقوم بالضغط على زر نتائج الفرز حتى يمكن له معرفة موقفة.

من جهتها قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي بأنه يمكن للمواطنين معرفة نتيجة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي من خلال القيام بإرسال رسائل نصية على رقم 9311 تشتمل على الرقم القومي للحاجز مقابل رسم خدمة قدره ثلاثة جنيهات، مع العلم بأنه سوف يتم تفعيل تلك الخدمة خلال الأسبوع الجاري أو أوائل الأسبوع المقبل.

وأضافت مي عبد الحميد بأن الصندوق سيقوم بإرسال رسالة نصية للمواطنين المتقدمين للإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي والذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز سيتعرف منها على موقفه من حيث القبول أو الاستبعاد.