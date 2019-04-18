استعلم عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي في استفتاء الدستور 2019

مع قرب بدأ عمليات الاستفتاء علي تعديل الدستور وتسهيلا علي زوار بوابة نجوم مصرية يمكنك الآن معرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومي وذلك عن طريق كتابة الرقم القومي في أحد التعليقات و سيقوم أحد أعضاء فريق الموقع بالرد علي التعليق , واستيفاء كافة البيانات وكتابة مقر اللجنة و رقم اللجنة ورقم اللجنة الفرعية و الرقم في الكشوف الانتخابية.

الجدول الزمني للاستفتاء علي تعديل بعض مواد الدستور

معلومات هامة عن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

تضم قاعدة البيانات المعروضة حاليا علي الموقع جميع من اكملوا ١٨ عام و قاموا باستخراج بطاقة رقم قومي ومحذوف ،من هذه القاعدة كل من لا يستحق الأدلاء بصوته ، وتنطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية منها، وفقاً للقانون.

يمكنك التحقق من بياناتك الانتخابية وذلك من خلال خدمة التحقق من الوجود بقاعدة بيانات الناخبين ،والتحقق من بيانات اللجنة الانتخابية، وذلك من خلال خدمة الاستعلام المتاحة على الصفحة الرئيسية للموقع .

عن طريق الهاتف المحمول بإرسال رسالة قصيرة بالرقم القومي على إلى رقم ٥١٥١، أوبالاتصال بمركز اتصال دليل ١٤١، أو بالذهاب إلى أقسام/مراكز الشرطة.

تمت عملية توزيع الناخبين على جميع اللجان الانتخابية داخل نطاق كل قسم أو مركز شرطة المدون ببطاقة الرقم القومي، وفقاً لعناوين إقامتهم ويتم توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسم/المركز) من محل إقامتهم

عملية الانتخاب تتم بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن “في حالة عدم وجود اصل البطاقة القومية”.

الموقع الرسمي الهيئة الوطنية للانتخابات

شكل نتيجة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

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