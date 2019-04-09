استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر ورسوم الشهادة والأوراق المطلوبة

استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر من أكثر ما يهم كل أم وأب رزقوا بمولودهم الجديد، بعد الولادة مباشرة تبدأ المتاعب والإجراءات الروتينية التي قد تسبب بعض التعب والمشاكل خصوصا عندما يكون هذا اول مولود لدى الأسرة ، لذلك إجراءات استخراج شهادة الميلاد من الأشياء المهمة جداً والتي لا يعرف خطواتها الكثير من الناس والآن عزيزي القارئ فى هذا المقال سوف نوضح لك كل ما يتعلق بـ استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر ، الأوراق المطلوبة ، والخطوات حتى تحصل على شهادة ميلاد مميكنة (كمبيوتر).

استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر لحديثي الولادة

في حال الشروع في استخراج شهاده ميلاد جديده وخاصة عندما يكون هذه اول مره سوف تواجهه الكثير من المتاعب لذلك في هذا المقال نوفر عليك عزيزي القارئ الوقت والمجهود لمعرفة خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر لحديثي الولادة

أهم الخطوات هي :-

التبليغ عن المولود الجديد في خلال 15 يوم من تاريخ حدوث الولادة ، فقط عليك التوجه إلى مكتب الصحة الذي حدثت في دائرته الولادة .

وفي حالة عدم وجودك في مصر لا تقلق حيث يكون تبليغ الولادة خلال 3 أشهر من حدوث الولادة بالتوجه إلى القنصلية المصرية العربية ،وفي حالة عدم وجود قنصلية توجهه إلى السجل المدني للمركز الرئيسي بالقطاع البريدى .

شراء طابع مواليد ب 20 جنيه ، بالإضافة إلى أن التبليغ يكون من نسختين على نموذج مجاني بمكتب الصحة ،بالإضافة إلى ما يؤكد صحة الواقعة وصحة الوالدين والعلاقة الشرعية بينهم.

وفي حالة عدم وجود الأب يجب أن يكون لدى المبلغ قسيمة الزواج ، ومن لهم الحق في التبليغ (الأب ،الأم الجد ، الخال ، العم ، الخال ) والاستلام يكون في نفس الوقت بالإضافة إلى طابع المواليد بقيمة 7 جنيهات.

يستلم المواطن شهادة الميلاد عقب تحريرها بشكل مباشر ، ومن ثم يقوم مكتب الصحة بإرسال التبليغات للسجل المدني ، بعد ذلك يتم تسجيلها في سجل المواليد وإرسالها للقطاع حتى يتم إدخال بياناتها على الحاسب الآلي وتحديد الرقم القومي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد كمبيوتر

لا شك أن الأوراق الرسمية من أكثر الأشياء أهمية عند المواطنين ، في حالة إثبات الشخصية أو إنهاء خدمات حكومية وبشكل خاص أهمهم شهادة الميلاد الكمبيوتر ، ولك نوفر عليك عزيزي القارئ عناء البحث عن الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد كمبيوتر ( مميكنة) ، نوضح لك الآن الاوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد كمبيوتر .

في البداية يجب توضيح من له الحق في استخراج شهادة شهادة ميلاد كمبيوتر ( الشخص نفسه ، الأب ، الأم ، الأخ ، العم ، الزوجة ، الأبناء ، الجد ، الخال )

ثانياً يكون الرسوم المقررة لشهادة الميلاد (7) جنيهات من أجل استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر(مميكنة) ،شاملة سعر النماذج والطوابع .

نموذج (40) طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند .

في حالة عدم الاستدلال أو اختلاف بيانات الميلاد فقط عليك إرفاق مستخرج شهادة ميلاد أو صورة ضوئيه معتمدة .

عليك التوجه بعد ذلك إلى أقرب منفذ لمحل إقامتك .

يتم الإصدار في نفس يوم تقديم الطلب .

هل تستطيع الأم استخراج شهادة ميلاد

على الرغم من القرارات التي صدرت في السنوات الماضية التي تصب في مصلحة المرأة ، لكن مازال يعاني الكثير من النساء ازمة استخراج شهادة ميلاد لأبنائها ، لكن بعد صدور القرار الجديد الذي ينص على أن الأم مكلفة بالتبليغ عن المواليد ومن يرفض ذلك فهو يخالف لائحة نظام الأحوال المدنية المادة رقم 45 فقرة 83 .

استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر من النت

وفرت الحكومة المصرية الكثير من العناء على المواطنين عند استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر، تستطيع الآن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر اونلاين بدون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية، وغيرها من الخدمات الأخرى كخدمة تجديد بطاقة ، كل ما عليك فقط هو إتباع الخطوات لتستطيع الحصول على شهادة ميلاد كمبيوتر .

الدخول مباشر على رابط الخدمات الالكترونية لموقع وزارة الداخلية

اختيار رمز شهادة ميلاد في التبويب الايمن تحت مسمى ( وثيقة ميلاد )

تحديد عدد الأشخاص المستفيدين في حالة طلب شهادة ميلاد لأكثر من شخص .

اضغط على كلمة ( التالي ) موجودة في مستطيل أحمر

استكمال البيانات المطلوبة والضغط على كلمة (التالي)

استكمال نموذج بيانات مقدم الطلب والضغط على كلمة (التالي).

الخطوة قبل الأخيرة ظهور تكاليف البريد والرسوم، وتبلغ قيمة السداد 54 جنيه بالإضافة إلى 10 جنيه تكاليف البريد .

الخطوه الأخيره كتابة الكود الموجود في الصورة بالاسفل والضغط على زر إرسال .

سعر استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر

بعدما أعلنت وزارة الداخلية زيادة مصاريف استخراج الأوراق الرسمية وشملت هذه الرسوم شهادة الميلاد ولمعرفة تلك الزيادات نوضحها لك عزيزي القارئ .

رسوم استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر 15 جنية مصري .

رسوم استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر للمرة الأولى 32 جنيه مصري.

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم في موضوعنا اليوم، وإن كان لديكم اي استفسار يمكنكم أن تتركوه لنا في التعليقات.

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