استخرج بطاقتك الشخصية من موبايلك- ننشر خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من النت في 15 دقيقة

أعلنت وزارة الداخلية تقديم خدمة استخراج البطاقة الشخصية الرقم القومي من النت على الموبايل في 15 دقيقة فقط، لتسهيل خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي على جميع المواطنين، حيث أعطي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بعيد الشرطة، إشارة البدء للبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، والتي سوف تشمل العديد من خدمات المواطنين، والتي سيتم توضيحها في هذا المقال، بالإضافة إلى شرح خطوات استخراج البطاقة الشخصية الرقم القومي من النت.

هذا وقد ناشدت وزارة الداخلية بسرعة استخراج بطاقة رقم قومي بدل تالف وبسرعة التبليغ عن أي بطاقة شخصية مفقودة، لضمان عدم تورط صاحبها في أي مشاكل أو تجاوزات غير قانونية.

استخراج البطاقة الشخصية الرقم القومي أول مرة

يعد استخراج البطاقة الشخصية من الأمور الهامة، التي يجب أن يقوم بها كل مواطن فور أن يبلغ سن السادسة عشر، حتي لا يتعرض إلى المسائلة القانونية أو الغرامة المالية، فطبقا لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، إذا لم يقوم المواطن سواء شاب أو فتاه استخراج البطاقة الشخصية الرقم القومي بعد هذا العمر فقد يتعرض إلى غرامة مالية لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

كما يمكنك تجديد البطاقة الشخصية من خلال الأنترنت، فقط اتباع الخطوات الموضحة في هذا الرابط

خطوات استخرج البطاقة الشخصية من النت

حيث قدمت وزارة الداخلية خدمة استخراج البطاقة الشخصية الرقم القومي على الإنترنت من خلال الموبايل، فقط يقوم المواكن بعدة خطوات بسيطة كالتالي :

الدخول على موقع وزارة الداخلية .

فتح دليل الخدمات.

اختيار الأحوال المدنية.

الضغط على البطاقة الشخصية (بطاقة الرقم القومي).

سيتم نقل إلى صفحة ويب جديدة.

تتضمن هذه الصفحة الشروط استخراج البطاقة الشخصية الرقم القومي.

قم بالضغط على الموافقة .

ثم قدم طلب استخراج بطاقة البطاقة الشخصية الرقم قومي.

وبعد ذلك قم بالضغط على التالي .

ثم قم بتسجيل البيانات الخاصة بك .

البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية

حيث تقدم البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية العديد من الخدمات الأخري بجانب خدمة استخراج البطاقة الشخصية من النت، والتي منها :

خدمات المرور.

خدمات تصاريح العمل.

وخدمات الأحوال المدنية.

خدمات الأدلة الجنائية والمستخرجات الرسمية.

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