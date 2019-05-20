حالة الطقس اليوم: والارصاد ارتفاع فى درجات الحرارة يستمر لنهاية الاسبوع ونصائح هامة للمواطنين

تستمر حالة الطقس ودرجات الحرارة فى الارتفاع بشكل ملحوظ على مدن ومحافظات مصر، حيث نتعرف على كافة التفاصيل وحالة الطقس من خلال الموقع الرسمي على شبكة الانترنت لهيئة الارصاد الجوية ومن خلال الموقع الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتوتير ،حيث جاءت التصريحات من خلال رئيس الهئية الدكتور احمد عبد العال حول طقس اليوم الاثنينالموافق 20 مايو عن عودة الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة لتعود من جديد الى اعلي معدل لها خلال الاسبوع الجاري وتزيد بواعق ثلاث درجات على كافة انحاء الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

واعتاد متابعينا ومتابعي موقع نجوم مصرية على متابعة النشرة الاجوية وخصوصا خلال شهر رمضان الكريم، ومع تلك التصريحات والتى شملت على التوقعات لدرجات الحرارة على مدار الاسبوع الجاري، وقد افاد باستمرار الموجة الحرارة اليوم وأيضا غدا الثلاثاء بواقع ثلاث درجات والتى تستمر فى الارتفاع حتى تصل الى ذروتها لنهية الاسبوع الخميس الموقبل والتى تسجل حين ذاك 43 درجة على مدينة القاهرة الكبري وعدد من المحافظات

وأفاد أيضا الى ان ارتفاع درجات الحراراة يصاحبه شبورة مائية على البلاد خلال فترة الصباح الباكر والتى تشهدها الارتفاع مع نهاية الاسبوع، وعلى نفس السياق فقد أوضح عبد العال أن تلك الموجة بسبب بمنخفض جوي يأتى من الجزيرة العربية والذي يودي الى ارتفع فى درجات الحرارة اكثر من الصيف وتلك الموجة تاتى من الجهة الشرقية بناحية الجزيرة العربية وهو امر طبيعى فى ذلك الوقت

نصائح هئية الارصاد الجوية للمواطنين

وجاءت تصريحات رئيس الهئية للمواطنين خلال ساعات النهار على الابتعاد عن آشعة الشمس لفترة طويلة ، مع المحاولة باستخدام واقعى الراس او شمسية وارتداء ملابس قطنية ، وعلى الجانب الاخر خلال فترة الليلة عند الافطار والسحور الاكثار من شرب الكثير من السوائل والماء لتوعيض الجسم من المياه اثناء فترة الصيام

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