إجازة عيد الفطر 2019 لكل من القطاع العام والقطاع الخاص في مصر وفق ما أعلنته الجريدة الرسمية بالقرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، هي ثلاثة أيام وتبدأ يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 ويوم الأربعاء 5 يونيو 2019 ويوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019 وسيحصل العاملين في جميع الوزارات المصرية والمؤسسات الحكومية، وكذلك الوحدات المحلية التابعة للإدارة المحلية، والهيئات العامة، وكل من شركات القطاع العام، وكذلك شركات قطاع الأعمال العام على الإجازة مدفوعة الأجر إن شاء الله وفق ما نص عليه القانون.

موعد اجازة عيد الفطر 2019 للقطاع العام والخاص

الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 اجازة رسمية عيد الفطر 2019 مدفوعة الأجر للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص الأربعاء 5 يونيو 2019 اجازة رسمية عيد الفطر 2019 مدفوعة الأجر للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص الخميس الموافق 6 يونيو 2019 اجازة رسمية عيد الفطر 2019 مدفوعة الأجر للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

معلومات سابقة عن اجازة عيد الفطر عام 2018

يسعى العديد من زوار موقع نجوم مصرية لمعرفة موعد عيد الفطر المبارك لعام 2018 وكذلك اجازة العيد الصغير وعدد أيامها لذلك نكتب لكم هذا الموضوع الهام حيث أكد معمل أبحاث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية أن شهر رمضان المبارك 2018 ميلاديا – 1439 هجريا من المتوقع أن يكون تسعة وعشرون يوما وبذلك من المنتظر أن يكون ميعاد عيد الفطر 2018 هو يوم الجمعة الموافق خمسة عشر من شهر يونيو 2018 ( 15 – 6 -2018 ) بإذن الله سبحانه وتعالى.

وكشفت الحسابات الفلكية، أنه من المتوقع أن يولد هلال شهر شوال لعام 1439هجريا مباشرة بعد الاقتران في الساعة التاسعة وثلاثة واربعين دقيقة ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء الموافق 13يونيو وهو اليوم السابق ليوم الرؤية، وأعد معمل أبحاث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية تقريرا يشير فيه أن يوم الخميس الموافق 29 من رمضان 1439 هجريا، والموافق يوم الرابع عشر من يونيو 2018 يوم الرؤية يوجد فهي الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة، وسماء القاهرة لمدة 44 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 43 – 45 دقيقة، أما فى باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 37 – 55 دقيقة.

عدد ايام اجازة العيد الصغير 2018 | موعد اجازة عيد الفطر 2018

وستحصل جميع الهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة في مصر على الاجازة الرسمية لـ عيد الفطر المبارك 2018 ثلاثة أيام تبدأ من يوم الجمعة 15 يونيو والسبت 16 يونيو وتنتهي يوم الاثنين 18 يونيو 2018 وعلى الهيئات التي تعمل في القطاع الخاص أن تقوم بتعويض العاملين في هذه الأيام بضعفي الأجر لمن يعمل في تلك الأيام التي هي من أيام الاجازات الرسمية.

تحديث 1 : اجازة عيد الفطر 2018 لـ القطاع العام من الجمعة 15 يونيو 2018 حتى الاثنين 18 يونيو 2018

اصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن تكون اجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم السبت الموافق 16 يونيو لعام 2018 حتي يوم الاثنين الموافق 18 من يونيو 2018.وسيكون ذلك لـ العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

اجازة عيد الفطر 2018 للقطاع الخاص

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن عيد الفطر ثلاثة أيام فقط للقطاع الخاص والعاملين في القطاع الخاص بأجر كامل وذلك لأن أول وثاني أيام العيد هما يومي الجمعة والسبت وهما الإجازة الأسبوعية بالقطاع الخاص.

موعد صلاة العيد فى جميع محافظات مصر

المحافظة وقت صلاة عيد الفطر القاهرة و الجيزة 5:18 صباحاً الإسكندرية 5:21 صباحاً بورسعيد 5:11 صباحاً السويس 5:13 صباحاً العريش 5:06 صباحاً الطور 5:13 صباحاً سانت كاترين 5:11 صباحاً طابا 5:05 صباحاً دمنهور 5:19 صباحاً طنطا 5:18 صباحاً المنصورة 5:15 صباحاً الزقازيق 5:16 صباحاً بنها 5:18 صباحاً شبين الكوم 5:18 صباحاً كفر الشيخ 5:17 صباحاً الفيوم 5:22 صباحاً بني سويف 5:21 صباحاً المنيا 5:25 صباحاً أسيوط 5:25 صباحاً سوهاج 5:25 صباحاً قنا 5:22 صباحاً أسوان 5:25 صباحاً أبوسمبل 5:34 صباحاً مرسى مطروح 5:31 صباحاً الإسماعيلية 5:13 صباحاً دمياط 5:13 صباحاً شلاتين 5:17 صباحاً السلوم 5:39 صباحاً حلايب 5:14 صباحاً

اليوم الاجازة الأحد الموافق السابع من يناير 2018 عيد ميلاد للشرقيين الخميس الموافق 25 يناير 2018 الاحتفال بثورة يناير وعيد الشرطة الاثنين الموافق التاسع من أبريل 2018 يوم شم النسيم 2018 الأربعاء الموافق 25 ابريل 2018 عيد تحرير سيناء 2018 الثلاثاء الأول من مايو 2018 عيد العمال 2018 الخميس الموافق 14 يوليو 2018 وقفة عيد الفطر المبارك 1439 – عيد الفطر 2018 الجمعة الموافق 15 – السبت الموافق 16 يونيو 2018 – الأحد 17 يونيو 2018 اجازة عيد الفطر 2018 – اجازة عيد الفطر 1439 الأثنين 18 يونيو 2018 موعد اجازة عيد الجلاء 2018 الاثنين 23 يوليو 2018 موعد اجازة ذكرى يوليو 52 الثلاثاء 21 أغسطس 2018 اجازة وقفة عيد الاضحى المبارك 1439 هـ الأربعاء 22 – السبت 25 أغسطس 2018 عيد الاضحى المبارك 1439 هـ الأربعاء 12 سبتمبر 2018 عيد رأس السنة الهجرية 1440 هـ السبت 6 أكتوبر 2018 يوم القوات المسلحة احتفالا بنصر أكتوبر 73 الأربعاء 21 نوفمبر 2018 اجازة المولد النبوي الشريف 2018

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