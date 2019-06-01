اجازة عيد الفطر 2019 للقطاع الخاص وقرار جديد من وزارة القوى العاملة

اجازة عيد الفطر لعام 2019 من المواضيع الهامة جدا لدى المصريين العاملين في القطاع الخاص لذلك يهتم موقع ( نجوم مصرية ) بآخر أخبار الموظفين في القطاع الخاص لمساعدتهم على حل مشاكلهم وليحصلوا على المعلومة الموثقة من مكانها، وفي تقريرنا التالي سنتطرق إلى القرار الصادر عن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بخصوص اجازة عيد الفطر 2019 للقطاع الخاص والذي ستختلف بعض الشيء في عدد أيام الإجازة عن القطاع العام حيث اتفق وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع ممثلي أصحاب الأعمال على أن يكون عدد أيام اجازة عيد الفطر ثلاثة أيام وليس يومين فقط كما تم اعلانه منذ يومين.

موعد اجازة عيد الفطر 2019 للقطاع العام والخاص

الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 اجازة رسمية عيد الفطر 2019 مدفوعة الأجر للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص الأربعاء 5 يونيو 2019 اجازة رسمية عيد الفطر 2019 مدفوعة الأجر للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص الخميس الموافق 6 يونيو 2019 اجازة رسمية عيد الفطر 2019 مدفوعة الأجر للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

وزير القوى العاملة: اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2019 ثلاثة ايام بأجر كامل

وقال محمد سعفان ، وزير القوى العاملة، إنه اتفق مع ممثلي أصحاب الأعمال على أن تكون أيام إجازة العاملين في القطاع الخاص يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 ويوم الأربعاء 5 يونيو 2019 ويوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019 وسيحصل العاملون في جميع الوزارات المصرية والمؤسسات الحكومية، وكذلك الوحدات المحلية التابعة للإدارة المحلية، والهيئات العامة، وكل من شركات القطاع العام، وكذلك شركات قطاع الأعمال العام على الإجازة مدفوعة الأجر إن شاء الله وفق ما نص عليه القانون أن صاحب العمل يجوز أن يقوم بتشغيل العامل في هذه الأيام لو اقتضت ظروف العمل ذلك، كما يستحق العامل في هذه الحالة مثلي هذا الأجر بالإضافة إلى أجره عن هذه ا لأيام وفق قانون العمل المصري.

اقرأ أيضًا هنا:

← إقرأ أيضاً: