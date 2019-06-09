إنذار على يد محضر لوزير التعليم العالي من مؤسسة المبدعين العرب

استكمالا للإجراءات القانونية التي اتخذتها مؤسسة المبدعين العرب حيال ما نشر بالصحف على غير حقيقة الواقع قامت الدكتورة سهير شلبي رئيس مؤسسة المبدعين العرب وبرفقتها المستشارين القانونيين ومحامين المؤسسة. بالتوجه إلى محكمة عابدين اليوم الأحد الموافق 09/ 06 / م 2019م ،

حيث تم توجيه عدد من الإنذارات الرسمية تسلم على يد محضر لكل من : – د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ( بصفته ) و السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة ( بصفته ) و عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي بالوزارة بصفته ، و احمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ( بصفته ) و ذلك لوصفهم مؤسسة المبدعين العرب بأنها كيان وهمي ، و تدعي كذبا ، … على الصفحة الرسمية للوزارة .

جدير بالذكر أن الدكتورة سهير شلبي رئيس المبدعين العرب و الفريق القانوني بالمؤسسة توجهوا أمس إلى قسم الشرطة ثم إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات وعمل محاضر رسمية ضد أحمد نور ( اتحاد المبدعين العرب ) لما قام به من التشهير بها والإساءة لسمعة المؤسسة و ضد احمد الشيخ مدير مكتب وزير التعليم العالي و رئيس لجنة الضبطية القضائية بالوزارة لنشرها تقرير منافي لحقيقة ما اطلعوا عليه من أوراق بمقر المؤسسة 1 محيي الدين أبو العز الدقي على الصفحة الرسمية للوزارة و ضد الصحف التي نشرت أخبار غير حقيقية عن مؤسسة المبدعين العرب .

و متابعة لما قامت و تقوم به الدكتورة سهير شلبي دفاعا عن كيان و تاريخ مؤسسة المبدعين العرب المشرف و الذي يريد أصحاب النفوس الضعيفة تلويثه بنشر و تداول أخبار مغلوطة و منافية للحقيقة ، قامت بنشر صور لها على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها و بمؤسسة المبدعين العرب ووكالة أنباء اسيا – أثناء عمل المحاضر والإنذارات وصورة من الإنذار الرسمي الصادر من محكمة عابدين . و علقت علي منشوراتها بأنها تثق في قضاء مصر العادل أيا كانت الجهة أو السلطة التي تقف منها موقف الخصم ، و ذكرت بأن الإجراءات القانونية هذه سوف تثبت لمن نشروا الخبر بالصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي أن كيان المبدعين العرب كيان حقيقي يقتص منهم بالقانون الذي نشأ به و ليس كيانا وهميا كما وصفوه معبرة عن ذلك بقولها ” لنرى قضاء مصر العادل الذي نفخر به و هو يثبت لهم إذا كانت المبدعين العرب لصاحبتها سهير محمد على شلبي وهم أم حقيقة ” .

كما اختتمت رئيسة المبدعين العرب بقولها أننا بدأنا مجموعة إجراءات قانونية ضد كل من أساء إلينا و أننا نحذر كل من تسول له نفسه الإساءة إلى سمعة كيان المبدعين العرب للبرمجيات او الإساءة لصاحبتها ” و كل سوف يلقى جزاؤه في وقته و حينه و بالقانون مؤكدة بأن الشجرة القوية المثمرة لا تستطيع الرياح العاتية إلا إسقاط ثمارها ”

الصفحة الرسمية للدكتورة سهير شلبي

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