قامت وزارة التربية والتعليم اليوم بقيادة الدكتور طارق شوقي بالإعلان بشكل رسمي عن مواعيد إجازة نصف العام وموعد العودة للدراسة مرة أخرى في بداية التيرم الثاني وخريطة امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي 2018 \ 2019 وكذلك ، ونشرت الوزارة الخريطة الزمنية للعام الدراسي على موقعها الرسمي، والتي جاءت على النحو التالي:

أولاً: موعد إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2018 \ 2019 وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي الجاري في يوم السبت الموافق السادس والعشرين من يناير المقبل.

تنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2018 – 2019 في يوم الخميس الموافق السابع من فبراير المقبل.

تستمر إجازة نصف العام نحو أسبوعين كاملين.

ويعود الطلاب إلى الدراسة بعد إجازة منتصف العام في الترم الثاني يوم السبت الموافق التاسع من فبراير لعام 2019.

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مواعيد امتحانات التيرم الأول “الفصل الدراسي الأول”.

بحسب خريطة وزارة التربية والتعليم الزمنية التي نشرتها اليووم فإن مواعيد الامتحانات للفصل الدراسي الأول ولجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية، تبدأ في يوم 12 يناير القادم وإجازة منتصف العام تبدأ 26 يناير.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم جميع المديريات التعليمية بمراعاة عقد الامتحانات العملية والشفوية، وذلك قبل بدء الامتحانات النظرية بأسبوع، كما يحظر عقد أي امتحان في شهر ديسمبر من العام الجاري.