إجازة عيد الفطر 2019 للقطاعين العام والخاص في مصر بعد التعديل

عدلت وزارة القوى العاملة أيام إجازة عيد الفطر 2019 في مصر لتبدء من يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019 والخميس 6 يونيو 2019 أي أن الإجازة ستكون يومين فقط وهذا سيتم تطبيقه على كل من القطاعين الحكومي والخاص في جميع المنشآت، والشركات، والمصانع، حيث جاء ذلك في المنشور الصادر عن وزارة القوى العاملة لمديرياتها في المحافظات وسيحصل فيه العاملون على الأجر الكامل الذين يخاطبهم قانون العمل رقم 12 لعام 2003.

وأوضحت وزارة القوى العاملة أن صاحب العمل له الحق في تشغيل العامل يومي الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019 والخميس 6 يونيو 2019 ولكن من خلال الشروط التالية:

1- أن يكون العمل يقتضي نزول العامل فيه في هذه الأيام.

2- يتقاضى العامل مثلي الأجر من أجله إذا عمل في هذه الأيام.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، أعلن أن يوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2019 هو أول يوم من أيام شهر شوال واليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد حدوث جدال كبير جدًا تم على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، و ( تويتر) الأمر الذي أثار بلبلة إلا أنه تم تداركه بإعلان دار الإفتاء المصرية موعد عيد الفطر 2019 في مصر.

ما السبب الذي جعل عيد الفطر 2019 يوم الأربعاء وليس يوم الثلاثاء في مصر ؟

أوضح الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل الشمس بالمركز القومي للبحوث، إن السبب وراء موعد عيد الفطر 2019 يوم الأربعاء وليس يوم الثلاثاء عدم قدرة اللجان في مصر رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الاثنين وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في الأماكن الخاصة بالرصد في جميع المحافظات، مشيرًا إلى وجود كمية ضخمة من السحب والشبورة في تلك الأماكن ما أعاق رؤية لجان الرصد ولذلك حسمته دار الإفتاء وفق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل: “إذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا”.

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