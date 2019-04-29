أهم التفاصيل والشروط في الإعلان الحادي عشر للإسكان الإجتماعي وثمن ومساحات الشقق بالإعلان

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية، يسعدنا أن نقدم لكم هذا المحتوي الذي نتمي أن تجدوا فيه كل تفاصيل الإعلان الحادي عشر للأسكان الإجتماعي، من حيث الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز الوحدات ومساحات الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان، وثمن الشقق والمناطق التي بها الوحدات السكنية المطروحة والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية .

أعلن السيد الدكتور /عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن أن الوزارة تعمل علي إيجاد حلول جذرية لحل مشكلة الإسكان، خاصةً للفئات محدودة الدخل بناءً علي إستراتيجية الدولة 2030، وأن محافظات الوجه القبلي لها الأولوية في هذا المشروع، بناءً علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بصفة عامة، والمواطن في محافظات الوجه القبلي بصفة خاصة.

موعد التقديم وسداد مقدمات الحجز

يبدأ التقديم وسداد مقدمات الحجز إعتباراً من يوم 22/4/2019 إلي يوم 30/4/2019 لذوي الإحتياجات الخاصة، ومن يوم 1/5/2019 إلي يوم 31/5/2019 لكافة المواطنين متضمنين الأشخاص ذوي الأحتياجات الخاصة.

ثمن ومساحة الوحدات السكنية بالإعلان الحادي عشر

سعر الوحدة السكنية بالإعلان الحادي عشر، هو 184 ألف جنيه يضاف إليها نسبة 5% من ثمن الوحدة السكنية، وهذا السعر أقل من السعر في الإعلان العاشر الذي كان 225 ألف جنيه قابلة للزيادة بنسبة 10%، ومساحة الوحدة السكنية في هذا الإعلان هي 90 متر مربع (ثلاث غرف وصالة).

المحافظات المطروح بها الوحدات وشروط صافي الدخل للأسر والأفراد

المحافظات المطروح بها الوحدات هي (المنيا، قنا،الفيوم،الأقصر،بني سويف، سوهاج،أسيوط).

شروط صافي الدخل السنوي للمتقدمين للحجز في الإعلان

لا يزيد صافي الدخل السنوي للأسرة عن 68400 جنيه أي ما يعادل 5700 جنيه شهرياً.

لا يزيد دخل الفرد الأعزب السنوي عن 50400 جنيه أي ما يعادل 7200 جنيه شهرياً.

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