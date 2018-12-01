أمطار غزيرة ورياح تضرب بعض المحافظات لليوم الثاني على التوالي والأجهزة التنفيذية تعلن حالة التأهب القصوى

تشهد الأحوال الجوية حالة من عدم الاستقرار على ملى مدار الساعات الماضية ومنذ بداية أمس الجمعة، حيث شهدت بعض المحافظات تساقط للأمطار الغزيرة مع نشاط للرياح، وجاء على رأس تلك المحافظات التي شهدت تقلبات حادة اليوم والأمس محافظة الإسكندرية، وتراكمت المياه في الشوارع نظراً لهطول الأمطار بشدة طوال ليلة أمس قبيل أيام من نوة قاسم وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ لشفط المياه وعدم تعطل حركة المرور والمواطنين.

كما قررت السلطات في ميناء الإسكندرية إغلاق ميناء بوغازي والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية نظراً لحالة الطقس السيئة التي ضربت المحافظة كما أعلن السيد محافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد للحالة القصوى بشركة الصرف الصحي لمواجهة حالة الطقس السئ.

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كما طالت حالة الطقس السئ محافظتي دمياط وكفر الشيخ، وتساقطت الأمطار الغزيرة صباح اليوم السبت وليلة أمس الجمعة مما جعل غرفة العمليات والأزمات أن تعلن حالة التأهب القصوى وتوجه جميع رؤساء المدن والأحياء باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة الأمطار، وأعلن قطاع النقل البحري بجميع الموانئ رفع حالة الطوارئ نتيجة التقلبات المناخية، ومطالبة جميع الموانئ البحرية بقياس سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج والتعامل مع حالة الطقس السئ على حسب ما تقتضيه الأمور.