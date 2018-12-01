أماكن وعناوين فحص فيروس سي للمرحلة الثانية بالقاهرة والإسماعيلية والمنوفية والسويس وكفر الشيخ وبنى سويف وسوهاج والأقصر وأسوان

بدأت اليوم 1 ديسمبر المرحلة الثانية من حملة فحص فيروس سي، وهى المبادرة التى يرعاها رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية بخلاف تحليل فيروس سي، مثل تحليل السكر وقياس ضغط الدمن، وكذلك تحديد مؤشر كتلة الجسم وقياس الطول والوزن ومستوى زيادة الوزن والسمنة.

وهى المبادرة التى تهدف لإجراء مسح طبى شامل ومجانى للمواطنين المصريين أكبر من 18 عام، للاكتشاف المبكر لفيروس الالتهاب الكبدى الوبائي “فيروس سي”، ومن ثم تقديم خدمة العلاج والمتابعة المجانية فى جميع محافظات مصر، لتخفيف أعباء المرض والحد من الوفيات، حيث يتم تحويل المواطن المصاب إلى أقرب مركز علاج وتحديد موعد للتقييم والمتابعة والعلاج، وكذلك فى حالة كان المواطن مصاباً بالسكر، يتم تحويله لأقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة لعمل الفحوصات اللازمة والمتابعة والعلاج.

وتتم حملة الفحص عن فيروس سي والأمراض غير السارية على مراحل ثلاثة، حيث تم تقسيم محافظات مصر إلى ثلاث مراحل وهى :

المرحلة الأولى (فى الفترة من 1 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر)(انتهت)، وتتكون من محافظات : الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح – بورسعيد – دمياط – القليوبية – جنوب سيناء – الفيوم – أسيوط.

المرحلة الثانية، (والتى بدأت اليوم 1 ديسمبر وتستمر حتى 28 فبراير)، وتتكون من محافظات (القاهرة – شمال سيناء – البحر الأحمر – الإسماعيلية – السويس – كفر الشيخ – المنوفية – بنى سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان).

المرحلة الثالثة (فى الفترة من 1 مارس وحتى 30 ابريل 2019) وتكون فى محافظات : الشرقية – الغربية – الدقهلية – الجيزة – الوادى الجديد – المنيا – قنا).

أماكن وعناوين فحص فيروس سي فى محافظات المرحلة الثانية

يمكنك معرفة أقرب مكان للفحص فى محافظاتك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

– الدخول على موقع مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي

– من القائمة بالأعلى والمشار إليها بالسهم اختار المحافظة والقسم أو المركز ثم اضغط على “بحث”

– حيث تظهر قائمة بها جميع أماكن وعناوين الفروع ويمكنك التوجه لأى مكان للفحص المجانى.