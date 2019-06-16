أفضل 7 مواقع علي الانترنت تقدم كورسات تعليميه في جميع المجالات 2019

1- موقع خان khan site

يعتبر موقع خان من أكبر المواقع علي الانترنت المختصه في مجال التعليم الاونلاين، فهي تحتوي علي مجموعه كبيره من الكورسات في شتي المجالات، من اهمها ماده الرياضيات، التاريخ، التمويل، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الفلك، الاقتصاد، كما قدم الموقع عن طريق اليوتيوب اكثر من 3600 مقطع للتعليم المرئي، وتأسس الموقع عن طريق الهندي سلمان خان عام 2006.

2-موقع يوديمي Udemy

اذا كنت من محبين مواقع التعليم والبحث عن التعلم والمعرفه وتنميه مهاراتك، اقدم لك موقع Udemy فهو يقدم اكثر من 30000 كورس في مواضيع ومجالات مختلفه للتعلم وثقل مهاراتك، اذا كنت مهتما بالفوتوشوب او التصميم او الربح ما عليك سوي الدخول لهذا الموقع، ليس هذا فقط يساعدك الموقع في رفع مؤلفاتك او تصميماتك او دوراتك، والموقع يضم فئات كثيره من الناس كالمعلمين والدكاترة والاساتذه الذين يقومون برفع دوراتهم علي الموقع لبيعها او لعرضها بشكل مجاني.

3- موقع كورسيرا Coursera

قامت مجموعه من اساتذه جامعه ستانفورد، بأنشاء موقع وقامو بتسميته Coursera حيث يعمل الان مع كبري الجامعات في العالم، حيث يعرض الموقع مساقات تعليميه علي منصته خاصه بتلك الجامعات لاداره انظمتها التعليميه وقد وصل عدد الطلاب المسجلين في تلك الانظمه حوالي 5 ملايين في عام 2013 وتتكون الانظمه من موضوعات كالعلوم، الحاسبات الهندسيه، الرياضيات، اداره اعمال، والموضوعات التعليميه الاخري. كما تقدم كورسيرا شهادات معتمده من جامعات العالم.

4- موقع لايف هاك life hack

يقدم الموقع مواضيع كثيره في كل المجالات التي تحتاجها في حياتك اليوميه حيث يساعدك الموقع علي التعلم وثقل خبراتك في مجالات عده.

5- موقع كُورا quora

إذا كنت تعمل في مجال الربح او اذا كنت تعمل مصمم او اذا كنت تريد أن تسأل عن بعض الأشياء ما عليك سوي كتابه ما تريد أن تسأل عنه في موقع quora وسوف يقوم بالرد عليك نخبه من المختصين.

6. موقع تيد TED

يقوم موقع TED بتقديم خطب رائعه مكونه من افكار متنوعه يمكنك أن تتعلم منها حيث تأسست عام 1984، ويتشارك الخطب أشهر المفكرين في العالم حيث يقومون بألقاء خطبه لا تذيد عن 18 دقيقه، مثل بيل كلينتون، سلمان خان، بيل غيتس، لاري بيج، ويوجد الان اكثر من 900 خطبه مترجمه لأكثر من لغه.

7. موقع ويكيهاو wikihow

يقدم الموقع طرق كثيره ومتنوعه عن كيفيه صناعه الأشياء التي تحتاجها حيث ارشح لك هذا الموقع حيث اعتبره المعلم الأول لي،ويدعم الموقع اكثر من لغه الروسيه، العربيه، البرتغاليه، الانجليزيه، الفرنسيه.

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