أعرف مرتبك بالدرجة الوظيفية بعد رفع الحد الأدنى ل 2000 جنيه

أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في كلمته التي ألقاها بمناسبة مشاركته في الاحتفال بيوم المراة المصرية والام المثالية والتي نظمها المجلس القومي للمرأة، عدد من القرارات التي تصب في النهاية لمصلحة كافة المواطنين وتؤدي إلى رفع أجور ومرتبات كافة العاملين في الدولة كما يلي:-

1- رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه شهرياً إلى 2000 جنيه شهرياً.

2- منح كافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدني 75 جنيه و10% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدني أيضاً 75 جنيه.

3- منح كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة علاوة استثنائية بقيمة 150 جنيه .

4- رفع المعاشات بنسبة 15%.

5- رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه شهرياً.

ولهذا أعلنت وزارة المالية أنها سوف تسرع في تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن رفع أجور ومرتبات العاملين بالدولة حيث سيصبح الحد الأدنى للأجور لشاغلي الدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه بدلاً من 1200 جنيه.

وأشارت وزارة المالية أنه بناءً على ذلك سوف يتم رفع الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية كما يلي:-

* الدرجة السادسة 2150 جنيه بدلاً من 1850 جنيه.

* الدرجة الخامسة 2200 جنيه بدلاًمن 1870 جنيه.

* الدرجة الرابعة 2400 جنيه بدلاً من 1890 جنيه.

* الدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلاً من 2040 جنيه.

* الدرجة الثانية 3000 جنيه بدلاً من 2600 جنيه.

* الدرجة الأولي 3500 جنيه بدلاً من 2850 جنيه.

* مدير عام 4000 جنيه بدلاً من 3000 جنيه.

* الدرجة العالية 5000 جنيه بدلاً من 3200 جنيه.

* الدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلاً من 4600 جني