أسماء المقبولين للشروط الإعلان العاشر.. للإسكان الاجتماعي خلال الربع الأول لعام 2019

من المعلوم والمعروف لدى المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان العاشر، أنه تم الحجز داخل هيئه البريد بعد شراء كراسة الشروط المعلنة والصادرة من وزارة الإسكان، وهم ألان قد ينتظرون الإعلان عن أسماء المستوفين للشروط الإعلان العاشر، وكان ذلك خلال الربع الأخير من سنه 2018 بالتحديد في منتصف شهر نوفمبر 2018، وكان ذلك بدفع مقدم حجز يبدأ من “15000”جنيها وكان هناك إقبال كبير فاق المراحل السابقة، فقد تجاوز عملية بيع الكراسات ما يفوق 300 ألف كراسه خلال الأسبوع الأول.
الإعلان العاشر لشقق الإسكان الاجتماعي خلال شهر نوفمبر الأماضي كان بالمدن الجديدة الأتية (أكتوبر الجديدة- حدائق أكتوبر- مدينة بدر- مدينه العاشر من رمضان- مدينة العبور الجديدة- مدينة السادات- مدينة الغردقة- مدينة المنيا الجديدة) و مساحه هذه الشقق هي 90 متر، وكانت أخر فترات الحجز خلال الإعلان العاشر هو يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2018 السابق.
أسماء المستوفين للشروط الإعلان العاشر
- أعلنت الأستاذة/ مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي صباح يوم 4 يناير 2019، أنه قد تقرر الإعلان عن أسماء المستوفين للشروط في الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي خلال الثلاثة اشهر الأولي من عام 2019.
- كما أشارت الأستاذة “مي عبد الحميد” أن العمل الحالي الذي يتم داخل وزارة الإسكان بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي، وهو عملية مراجعة جميع أوراق المتقدمين للإعلان العاشر لتحديد أسماء المستوفين طبقا للشروط المحددة، وكذلك استبعاد المخالفين تمهيدا لإظهار أسماء الفائزة بشقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان العاشر.
- برجاء المتابعة المستمرة وسنوافيكم بجميع أسماء الفائزين بشقق الإسكان الاجتماعي “الإعلان العاشر” وذلك عندما يتم إظهارها من جهة صندوق الإسكان الاجتماعي.
تحديث: الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي السيدة مي عبدالحميد أن ما يميز الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، هو وجود نوعين من الوحدات السكنية بمساحات مختلفة تلائم كل إمكانيات المواطنين، فهناك شقق تحتوي على غرفتين وصالة ومساحتها 75 متر، ووحدات أخرى عبارة عن ثلاث غرف وصالة ومساحتها 90 متر.
تحديث: وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي تم وضع أرقام تساعد عملاء الصندوق على الاستفسار عن أي شيء وكذلك إمكانية التواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام الأتية.
- من أي خط ارضي 090071116
- من أي محمول 5999 – 5777 -1188
نتيجة فرز الإعلان العاشر
أعلنت الدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه يمكن معرفة نتائج الفرز الخاصة بالإعلان العاشر عن طريق هذا الرابط، بعد إدخال الرقم القومي، حيث أن نتائج الفرز قد أظهرت النتائج الأتية.
- عدد (40471) من المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم الشروط وغير المقبولين
- كما أن هناك عدد (177512) من المستوفين للشروط والمقبولين ضمن الإعلان العاشر
التعليقات
عايزه اعرف اتقبلنا ولا سعيد عاطف عبد الحميد بكار
أسماء الفائزين
1124
بحث عن الفائزين في شقق سكنية الاجتماعي في العاشر من رمضان
مفيش رسالة تفيد بالقبول او الرفض
لو سمحت فين السماء الفائزين
انا جالى رساله مكتوب فيها الطلب حالين بقائمه الا نتظار بسبب تاجيل الاولويه او عدم توافر واحدات بالمشروع
فين
ادخلوا على التظلمات والاجوبة صندوق التمويل العقارى وتمام
ادخلوا على التظلمات والاجوبة لصندوق التمويل العقارى
النهارده آخر يوم فى الشهر وفين الأسماء 4شهور مش كفايه ولا ايه لفرز الاسماء
فين الاسماء الفايزين في الاعلان العاشر
فين الشقق طيب فين الظابط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة افيدونا افادكم الله من الصبح بحاول ادخل على كل المواقع اللى هتعلن الاسماء ومش عارفة وناس جالهم رسايل وانا بعت الى رقم 1124 جالى رسالة غريبة مكتوب فيها الاتى
تم رفض / تعليق طلبكم بسبب ( العميل غيرمدرج ضمن المنطبقين ) للاستفسار اتصل برقم خدمة العملاء ومفيش رقم وبتصل على الارقام الخط بيفتح ومحدش يرد حد يفيدنا
فين الاسماء يا كدابييييييين
ازاي اعرف اسمى فاز ولا ايه
فين اسماء الفائزين بالاعلان العاشر مش شايفين حاجه
عايزين نعرف
فين ياجماعة هما بيقولوا بكرة الاسماء هتنزل وواحد صاحبى بيقولى المفروض يكون جالك رسالة الواحد مش فاهم حاجة
اين أسماء الفايزين فى الاعلان العاشر
فين اسماء الفائزين
ياجماعه الاسماء هتنزل يوم 28بكرة ان شاء الله بالتوفيق
اسماء الفائزين بقرعة بنك الاسكان والتعمير الاعلان العاشر محمود محمد عبدالتواب عبدالمنطلب
اسماء الفائزين بقرعة بنك الاسكان والتعمير الاعلان العاشر محمود محمد عبدالتواب عبدالمنطلب
فين الاسماء
يا جماعة حد يقول الحقيقة عن النتيجة الواحد تعب من كتر الكلام
سبدعلى.على.عففي
اين الاسماء يا ساده عايزين ندفع الاقساط لو لينا نصيب
فين اسماء الفايزين فى اعلان عشاشر
ياجماعه انا مش عارفه اسمى نزل وله لا
اسماء الفائزين فى الاعلان العاشر يارب اكون منهم يارب احمد بهجت محمد راغب
الاسماء الاعلان العاشر فين
اين اسماء الفائزين بالاعلان العاشر
اسماء الفايزين مفرووض يبعتوا لكل واحد فاز على محموله رساله وغير كده مش هنعرف
فين اسماء الفاءزين بالاعلان العاشر
أسماء الفأزين اﻻعلأن العاشر
عايز ادفع القسط ال2000 جنيه ومكتب البريد بيقول لسه مافيش حاجه جاتلنا من وزارة الاسكان نرجوا الافادة وشكرا
الرجاء الافاده
حد سلم كراسه الشروط ولا لسه
ياريت حد يقول على ميعاد اسماء الفائزين بالاعلان العاشر اتمنى الرد
اين اسما الفائزين فى الإعلان العاشر
لو سمحتو فين ااسماء الاعلان العاش
هو انت بتضحكوا علينا فين الاسماء يكدبين يولاد‘‘‘‘‘‘‘‘
استعلام عن الفائزين للشقق السكنية للاعلان العاشر بمدينة السادات
01221554902