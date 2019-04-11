أسماء المقبولين للشروط الإعلان العاشر.. للإسكان الاجتماعي خلال الربع الأول لعام 2019

من المعلوم والمعروف لدى المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان العاشر، أنه تم الحجز داخل هيئه البريد بعد شراء كراسة الشروط المعلنة والصادرة من وزارة الإسكان، وهم ألان قد ينتظرون الإعلان عن أسماء المستوفين للشروط الإعلان العاشر، وكان ذلك خلال الربع الأخير من سنه 2018 بالتحديد في منتصف شهر نوفمبر 2018، وكان ذلك بدفع مقدم حجز يبدأ من “15000”جنيها وكان هناك إقبال كبير فاق المراحل السابقة، فقد تجاوز عملية بيع الكراسات ما يفوق 300 ألف كراسه خلال الأسبوع الأول.

الإعلان العاشر لشقق الإسكان الاجتماعي خلال شهر نوفمبر الأماضي كان بالمدن الجديدة الأتية (أكتوبر الجديدة- حدائق أكتوبر- مدينة بدر- مدينه العاشر من رمضان- مدينة العبور الجديدة- مدينة السادات- مدينة الغردقة- مدينة المنيا الجديدة) و مساحه هذه الشقق هي 90 متر، وكانت أخر فترات الحجز خلال الإعلان العاشر هو يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2018 السابق.

أسماء المستوفين للشروط الإعلان العاشر

أعلنت الأستاذة/ مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي صباح يوم 4 يناير 2019، أنه قد تقرر الإعلان عن أسماء المستوفين للشروط في الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي خلال الثلاثة اشهر الأولي من عام 2019.

لمشروع الإسكان الاجتماعي خلال الثلاثة اشهر الأولي من عام 2019. كما أشارت الأستاذة “مي عبد الحميد” أن العمل الحالي الذي يتم داخل وزارة الإسكان بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي، وهو عملية مراجعة جميع أوراق المتقدمين للإعلان العاشر لتحديد أسماء المستوفين طبقا للشروط المحددة، وكذلك استبعاد المخالفين تمهيدا لإظهار أسماء الفائزة بشقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان العاشر.

برجاء المتابعة المستمرة وسنوافيكم بجميع أسماء الفائزين بشقق الإسكان الاجتماعي “الإعلان العاشر” وذلك عندما يتم إظهارها من جهة صندوق الإسكان الاجتماعي.

تحديث: الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي السيدة مي عبدالحميد أن ما يميز الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، هو وجود نوعين من الوحدات السكنية بمساحات مختلفة تلائم كل إمكانيات المواطنين، فهناك شقق تحتوي على غرفتين وصالة ومساحتها 75 متر، ووحدات أخرى عبارة عن ثلاث غرف وصالة ومساحتها 90 متر.

تحديث: وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي تم وضع أرقام تساعد عملاء الصندوق على الاستفسار عن أي شيء وكذلك إمكانية التواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام الأتية.

من أي خط ارضي 090071116

من أي محمول 5999 – 5777 -1188

نتيجة فرز الإعلان العاشر

أعلنت الدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه يمكن معرفة نتائج الفرز الخاصة بالإعلان العاشر عن طريق هذا الرابط، بعد إدخال الرقم القومي، حيث أن نتائج الفرز قد أظهرت النتائج الأتية.

عدد (40471) من المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم الشروط وغير المقبولين

كما أن هناك عدد (177512) من المستوفين للشروط والمقبولين ضمن الإعلان العاشر

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