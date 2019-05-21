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تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى 2019

كتب محمود آخر تحديث
تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى 2019
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، عن الزيادات المتوقعة في أسعار الشرائح للعام المالي “2019- 2020″،وأعن شاكر أن نسبة الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء تبلغ 14.9%، وانه سيتم تطبيقها اعتبارا من شهر يوليو القادم على فاتورة الاستهلاك.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى للعام المالى الجديد 2020/2019

1-  الشريحة الأولى تبدأ من صفر إلى 100 كيلو وات (  65 قرشا بدلا من 55 قرشا).
2- الشريحة الثانية  تبدأ من صفر إلى  250  كيلو وات (  115 قرشا  بدلا من جنيه ).
3- الشريحة الثالثة تبدأ من صفر حتى 600  كيلو وات (  140   قرش بدلا من 115 قرش).
4- الشريحة الرابعة تبدأ من 601 إلى ألف  كيلو وات ( 155  قرش بدلا من 145 قرش).
5- الشريحة الخامسة تبدأ من صفر إلى  أكثر من ألف كيلو وات (   160 قرش بدلا من 150 قرش)
وأضاف شاكر خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء، أن الوزارة قد قامت بوضع خطة عاجلة للانتهاء من تغيير كافة العدادات التقليدية واستبدالها بأخرى مسبوقة الدفع وذلك خلال 5 سنوات، موكدا أنه من المستهدف للوزارة القيام بتغيير 20 مليون عداد خلال هذه الفترة وهو إنجاز غير مسبوق، وأن أى عداد يتعرض للعطل أو الرفع نتيجة مديونية أو رفع قدرة أو غيرها سوف يتم تغييره بآخر مسبوق الدفع، كما أكد شاكر، أن عدم تعديل أسعار الكهرباء للعام المالى الجديد، سوف يكبد القطاع عجز كبير يصل إلى 33 مليار 500 مليون جنيه.

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عن الكاتب

محمود

كاتب ومحرر صحفي في عدة مواقع ويعمل في مجال تصميم وتهيئة المواقع، حاصل علي بكالوريوس تجارة.

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