تعرف على أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء 2019

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، عن الزيادات المتوقعة في أسعار الشرائح للعام المالي “2019- 2020″،وأعن شاكر أن نسبة الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء تبلغ 14.9%، وانه سيتم تطبيقها اعتبارا من شهر يوليو القادم على فاتورة الاستهلاك.

أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2019

1- الشريحة الأولى تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات ( 30 قرش بدلا من 22 قرش )

2- الشريحة الثانية تبدأ من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرش بدلا 30 قرش )

3- الشريحة الثالثة تبدأ من صفر حتى 200 كيلو وات ( 50 قرش بدلا من 36 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة تبدأ من 201 إلى 350 كيلو وات ( 82 حط قرش بدلا من 70 قرشًا )

5- الشريحة الخامسة تبدأ من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100 قرش بدلا من 90 قرشًا )

6- الشريحة السادسة تبدأ من 651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش بدلا من 135 قرشًا )

7- الشريحة السابعة لمن يزيد الاستهلاك عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).

وقال الوزير، إن من يصل استهلاكه الي 300 كيلوات، ستصل الزيادة في الفاتورة إلى 40 جنيهًا، مشيراً الي أن أكبر زيادة هي 93 جنيهًا فقط، لم يستهلك أكثر من 1000 كيلوات. وأضاف شاكر خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء، أن الوزارة قد قامت بوضع خطة عاجلة للانتهاء من تغيير كافة العدادات التقليدية واستبدالها بأخرى مسبوقة الدفع وذلك خلال 5 سنوات، موكدا أنه من المستهدف للوزارة القيام بتغيير 20 مليون عداد خلال هذه الفترة وهو إنجاز غير مسبوق، وأن أى عداد يتعرض للعطل أو الرفع نتيجة مديونية أو رفع قدرة أو غيرها سوف يتم تغييره بآخر مسبوق الدفع، كما أكد شاكر، أن عدم تعديل أسعار الكهرباء للعام المالى الجديد، سوف يكبد القطاع عجز كبير يصل إلى 33 مليار 500 مليون جنيه. شاهد ايضاً: أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى 2019

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