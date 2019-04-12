“أخبار الفن” الشرطة تتدخل بعد ماحدث لأحمد السقا في عزاء الجندي وإصابة راقصة شهيرة بذبحة صدرية مفاجئة منعتها من الحركة

نرصد لمتابعي نجوم مصر ية آخر أخبار الفن والفنانيين على مدار الساعات القليلة الماضية، وكان آخرها عزاء الفنان القدير محمود الجندي، والذي شيعت جنازته الخميس من مسقط رأسه في أبو المطامير بالبحيرة بعدما وافته المنية عن عمر ناهز الـ74 سنة، وشهدت جنازة الجندي تزاحماً كبيراً من الأهالي والفنانين، وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا، والذي احتشد حوله الناس ولجأ إلى أحد المنازل مما اضطر الشرطة إلى أن تتدخل.

عزاء الفنان محمود الجندي

وحرص نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في الراحل وكان أبرز الحضور، الفنان سمير غانم، وأحمد السقا، ونبيل الحلفاوي، ونجوى فؤاد ودلال عبد العزيز وأنعام ساوسي، ورجاء الجداوي وأشرف زكي، ووفاء عامر ويسرا اللوزي وهشام ماجد وهنا الزاهد، وأحمد فهمي، وتامر حبيب، والكاتب القدير وحيد حامد وغيرهم.

إصابة جوهرة بذبحة صدرية

ومن جهة أخرى وبعد الحكم على الراقصة جوهرة بالحبس سنه بتهمة إثارة الغرائز والتحريض على الفسق والفجور واختفائها عن الأنظار وعن حفلاتها، أعلنت في تصريحات لها مع الوطن أنها لم تهرب كما تردد ولم يتم حبسها، ولكنها أصيبت بذبحة صدرية مفاجئة أفقدتها الكلام والحركة، مما اضطرها إلى وقف نشاطها الفني.

زوج أنغام يطلق “مراته الأولى”

وفي سياق متصل وبحسب مصادر للوطن وبعد زواجة من الفنانة أنغام منذ شهور قليلة، قام الموزع أحمد إبراهيم بتطليق زوجته الأولى بعد زواج دام ما يقرب من 10 سنوات وإنجاب طفلين، وذلك بعد فشل الصلح بينهما على إثر زواجه عليها.

← آخر خبر: