أحوال الطقس في مصر والسعودية والكويت

أدت الموجة الأخيرة من التقلبات في الأحوال الجوية والأمطار الغزيزة، أدت إلي إغلاق العديد من الطرق الرئيسية و الموانئ البحرية المهمة و توقف حركة الطيران في عدد من المطارت في معظم الدول العربية خاصة مصر السعودية والكويت، وذلك بشكل مؤقت لحين تحسن الظروف الجوية.

وقد شهدت العاصمة المصرية ، القاهرة تساقط الأمطار بشكل كبير غير مسبوق و ازداد هطول الأمطار علي السواحل البحرية المطلة علي البحر الأبيض المتوسط. وقد تم إغلاق عدد من الموانئ البحرية بسبب الظروف المناخية السيئة والتي أدت لارتفاع كبير في مستوي حركة الأمواج.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت من جانبها توقعها عن عدم استقرار في الأحوال الجوية و أن هناك سيول متوقعة في شبه جزيرة سيناء و وجود صعوبات في الحركة الملاحية علي السواحل المصرية المطلة علي البحر الأبيض المتوسط و المطلة علي البحر الأحمر.

وفي السعودية، تم تعليق الرحلات الجوية بمطار ” الملك عبد العزيز ” بمدينة جدة بسبب عاصفة رعدية و تواصل هطول الأمطار بالمدينة. وغردت إدارة المطار علي حسابها في تويتر قائلة : “حرصا على سلامة المسافرين، تم تعليق إقلاع الطائرات مؤقتاً حتى مرور العاصفة الرعدية”.

وفي الكويت، توقعت هيئة الأرصاد الكويتية احتمالية تساقط الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية قد تتحول لشكل السيول في بعض المناطق وذلك في الأيام القليلة القادمة. وقد أدت السيول الجارفة لسقوط العديد من الخسائر البشرية في كلا من الكويت والسعودية والأردن على مدار الأيام الماضية.