أحسب فاتورة استهلاكك من الكهرباء بعد الزيادة الجديدة فى اسعار شرائح الاستهلاك 2019

عقد اليوم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، مؤتمر صحفي للإعلان عن الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 2019، فى ضوء خطة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء المعتمدة من قبل مجلس الوزراء والتي تتبعها وزارة الكهرباء بشكل سنوي منذ عام 2014.

حيث أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر في المؤتمر الصحفي بأن قيمة الزيادة في فاتورة استهلاك الكهرباء لمن استهلاكه 50 كيلو وات من الكهرباء تبلغ نحو 4 جنيهات فقط، فى حين أن قيمة الزيادة فيمن تبلغ قيمة استهلاكه من الكهرباء 100 كيلو وات نحو 9 جنيهات.

وأضاف وزير الكهرباء بأن من يستهلك 300 كيلو وات من الكهرباء فإن الزيادة في فاتورة استهلاكه من الكهرباء نحو 40 جنيه، ولمن يزيد استهلاكه من الكهرباء عن 1000 كيلو وات فإن قيمة الزيادة في فاتورة استهلاكه للكهرباء ستكون 93 جنيهاً وهي أقصى قيمة زيادة في فاتورة استهلاك الكهرباء.

الاسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء للأستخدام المنزلي والتجاري :-

أسعار شرائح الكهرباء للأستخدام المنزلي :-

الشرائح حجم الاستهلاك السعر مقدار الزيادة الأولي من صفر إلى 50 كيلو وات 30 قرش بدلاً من 22 قرش 8 قروش الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 40 قرش بدلاً من 30 قرش 10 قروش الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات 50 قرش بدلا من 36 قرش 14 قرش الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 82 قرش بدلاً من 70 قرش 12 قرش الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 100 قرش بدلا من 90 قرش 10 قروش السادسة من 651 إلى 1000 كيلو وات 140 قرش مقابل 135 قرش 5 قروش السابعة من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات 145 قرش

أسعار الشرائح بالنسبة للإستخدام التجاري :-

الشرائح حجم الاستهلاك السعر مقدار الزيادة الأولي من صفر إلى 100 كيلو وات 65 قرش بدلاً من 55 قرش 10 قروش الثانية من 0 إلى 250 كيلو وات 115 قرش بدلاً من 100 قرش 15 قرش الثالثة من 0 إلى 600 كيلو وات 140 قرش الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات 155 قرش الخامسة من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات 160 قرش بدلا من 150 قرش 10 قروش

قيمة الزيادة الجديدة في فاتورة استهلاك الكهرباء وفقاً لقيمة شريحة الاستهلاك:-

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