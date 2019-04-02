أجازات شهري أبريل ومايو تتسبب في تعديل موعد صرف الرواتب لكافة العاملين بالدولة

يصرف العاملين في الدولة بكافة الهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية ودواوين الوزارات رواتبهم كل شهر بداية من يوم 24 من كل شهر وحتى يوم 28 من ذات الشهر وذلك وفقاً للقرار الصادر من وزارة المالية في هذا الشأن.

إلا أنه ولظروف استثنائية ستقوم وزارة المالية بتغيير موعد صرف الأجور والمرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات التابعة لها عن طريق إتاحة أيام أخرى بجانب أيام الصرف المعتادة وذلك نتيجة للإجازات الرسمية التي سيحصل عليها العاملين بالجهاز الإداري بالدولة خلال شهري أبريل ومايو والتي تكون كالتالي:-

1- بالنسبة لشهر أبريل فإن العاملين بالدولة سوف يحصلون على يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019 إجازة رسمية للاحتفال بعيد تحرير سيناء وأيضاً يوم الاثنين الموافق 29 أبريل للاحتفال بيوم شم النسيم.

2- أما بالنسبة لشهر مايو فسيحصل العاملين بالجهاز الإداري للدولة على أول يوم في الشهر إجازة رسمية للاحتفال بعيد العمال.

وحتى تستطيع الجهات الإدارية في الدولة صرف مستحقات العاملين لديها من أجور ومكافآت وخلافة عن شهري أبريل ومايو فقد تقرر إتاحة أيام أخري لأيام الصرف المعتادة وذلك كالتالي :-

1- بالنسبة لشهر أبريل فقد تقرر إتاحة أيام 22 و 23 و30 لصرف رواتب العاملين في الدولة عن شهر أبريل.

2- بالنسبة لشهر مايو فقد تقرر إتاحة أيام 12 و23 و29 مايو لأيام الصرف المعتادة.

يذكر أن وزارة المالية تقوم بصرف متأخرات العاملين في الدولة وما في حكمها بداية من يوم 8 وحتى يوم 10 من كل شهر.

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