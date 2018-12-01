استعلام نتائج قرعة الحج 2019 بالجزائر برقم التسجيل .. رابط الديوان الوطني للحج والعُمرة

ظهرت نتائج قرعة الحج 2019 بالجزائر في بعض الولايات الجزائرية، والتي يبحث عنها جميع الجزائريين عبر رابط الديوان الوطني للحج والعمرة، حيث أعلنت وزارة الداخلية منذ ساعات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج موسم 1440 بالجزائر لجميع المُتقدمين لقرعة الحج، ولعلم الجميع فأن هذه نتيجة المتُقدمين لقرعة الحج لموسم 1440 هجريا و 2019 ميلادي، خلال شهر أكتوبر الماضي والتي انتهى التقديم بها يوم 7 نوفمبر الماضي، وبعد تنظيم وترتيب عملية القرعة والانتهاء منها تم الإعلان عنها في أول يوم من ديسمبر 2019.

نتائج قرعة الحج 2019 بالجزائر

يتمكن جميع المتقدمين لقرعة الحج من متابعة قبولهم على الدخول على رابط نتائج قرع الحج 2019 بالجزائر حيث تم الإعلان عن قرعه الحج لجميع الولايات بالجزائر، وهنيئا لكل الجزائريين الذين تم قبولهم في قرعة الحج لعام 1430/ 2019 وحُباً منا وسعادتنا ندعو لكم بالقبول إن شاء الله، ونقدم لهم هذا الرابط للاستعلام عن قرعه الحج 2019 برقم التسجيل عبر الرابط الديوان الوطني للحج لجميع الولايات بالجزائر.

الولايات التي ظهرت بها نتائج قرعة الحج 2019 بالجزائر

هذه الولايات أعلنت بها النتائج والتي يمكن معرفة كافة أخبار قرعة الحج موسم 2019 بالدخول على موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجمهورية الجزائرية، والولايات هي:

ولاية الجزائر

ولاية تمنراست

ولاية باتنة

ولاية بجاية

ولاية البليدة

ولاية تيبازة

ولاية مستغانم

ولاية البويرة

ولاية تبسة

ولاية قالمة

ولاية المدية

ولاية قسنطينة

ولاية بومرداس

ولاية وهران

ولاية بسكرة

ولاية عنابة

ونحيط علم جميع من لم يتم قبولهم في قرعه الحج أنهم من حقهم تقديم الطعون الخاصة بهم خلال 48 ساعه من الإعلان عن نتيجة قرعه الحج 2019 بالجزائر، بمقر الولاية التابعين لها