طال الانتظار عن إعلان نتائج قرعة الحج في الجزائر 2019 وخاصة الراغبين في حج بيت الله الحرام من المواطنين في الجزائر، ومن خلال هذه المقالة سوف نطرح لكم موعد إعلان نتيجة الحج والعمرة في الجزائر وكيفية الاستعلام ومعرفة أسماء الفائزين بقرعة الحج في الجزائر من الذين يرغبون بإتمام الركن الخامس للإسلام وهو أداء فريضة الحج، حيث اعلن الديوان الوطني للحج والعمرة الجزائري أن إعلان نتائج الحج سيتم بعون الله تعالى يوم السبت الموافق 1 من شهر ديسمبر لعام 2018، وسيتم الإعلان عن الفائزين بقرعة الحج لموسم 2019 – 1440 من خلال البوابة الإلكترونية للديوان الوطني، وذلك لجميع بلديات الجزائر حتى يسهل على الفائزين بمسابقة الحج والعمرة تجهيز انفسهم لأداء مناسك الحج والعمرة سائلين الله تعالى أن يتقبل منهم وسائر المسلمين.

نتائج قرعة الحج 2019 الجزائر

تم التأكيد من خلال الصفحة الرسمية للديوان الوطني للحج والعمرة عن الإعلان عن موعد نتائج قرعة الحج 1440 للجزائر يوم السبت القادم الموافق 1 /12/ 2018، حيث يمكنكم الاستعلام عن نتائج قرعة الحج والعمرة في الجزائر من خلال الدخول على بوابة الديوان الوطني للحج والعمرة، لمعرفة أسماء الفائزين بمسابقة الحج لعام 2019.

واجراء عملية الاستعلام من خلال الرقم الوطني لمعرفة نتيجة قرعة الحج والعمرة في الجزائر، مع أطيب التهاني للفائزين بقرعة الحج. حيث كان اخر موعد للتسجيل في طلبات الحج يوم هو الأحد الموافق 18 من نوفمبر 2018.