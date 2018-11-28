أعلنت/ “نورية بن غبريت” بصفاتها وزيرة التربية الوطنية بالجزائر، عبر تغريده لها على” توتير” وذلك نقلاً عن، رزنامة العطلة المدرسية 2019 بالجزائر “وزارة التربية الوطنية بالجزائر”بأن العطلة المدرسية للموسم الدراسي 2019/2018، تكون على أربعة مراحل خلال السنة المدرسية، طبقاً لفصول السنه الدراسية العطلة الأولي تبدأ في الخريف، والثانية تبدأ في الشتاء، والثالثة عطلة الربيع، والرابعة عطلة الصيف، عطلة الخريف تبدأ مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 من أكتوبر لعام 2018، وتنتهي صباح يوم الأحد الموافق 4 من نوفمبر لعام 2018، وعطلة الشتاء تبدأ من مساء يوم الخميس الموافق 20 من ديسمبر لعام 2018، وتنتهي صباح يوم الأحد الموافق 6 من يناير لعام 2019.

وحددت أيضاً وزيرة التربية الوطنية بالجزائر،عن طريق، رزنامة العطلة المدرسية 2019 بالجزائر “وزارة التربية الوطنية بالجزائر” عطلة الربيع تبدأ من مساء يوم الخميس الموافق 21 من مارس 2019 و تنتهي صباح يوم الأحد الموافق 7 من أبريل 2019،وأن عطلة الصيف تبدأ مساء يوم الخميس الموافق 4 جويلية لعام 2019، وتنتهي العطلة صباح يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 وهي بداية العام الدراسي الجديد.

جدول العطلة المدرسية للموسم الدراسي 2019/2018

جدول يوضح العطلة المدرسية بسهولة،لجميع أولياء الأُمور، والتلاميذ، خلال العام الدراسي بالكامل، وأُقدم لكم أدعية هامة جداً للمُذاكرة والامتحانات

عطلة الصيف بالنسبة للإداريين

كما قررت الوزير “نورية بن غبريت” عن إعلان مواعيد بدء العطلة الصيفية للإداريين، وجميع القائمين على إتمام العملية التعليمية المستمر طوال فصول السنه التعليمية، حيثُ تبدأ عطلة الصيف بالنسبة للإداريين بالمنطقة الأولي والثانية ابتداء من مساء يوم الخميس الموافق 18 جويلية 2019، والمنطقة الثالثة تبدأ من مساء يوم الخميس الموافق 11 جويلية 2019.

كما أعلنت/ “نورية بن غبريت” بأن هذه العطلة لا تبدأ إلا بعد إنتهاء الإداريين من كل الأعمال المُرتبطة و المُتعلقة بإتمام العملية التعليمية للعام الدراسي”2019/2018″ من حيثُ.