العُطل الوطنية والدينية في الجزائر 2019 للقطاع الحكومي والخاص والبنوك

دائما ما يكون في حياة الدول والشعوب على مر العصور والأزمنة والأعوام مُناسبات قد تكون سعيدة ومُبهجة، وتقوم الشعوب دائما بتخليد أمجادها السعيدة، وتتناولها عاماً بعد عام وتنقلها، من جيل إلى جيل، حتى تعطي لأبنائها الفخر والاعتزاز بوطنهم الحبيب، وحتى يكونوا أكثر حرصا على هذه المورثات التاريخية، سواء كانت هذه من مُناسبات وطنية أو مناسبات دينية، ولذلك نقدم لكم العُطل الوطنية والدينية في الجزائر 2019 بالقطاعات المختلفة، ودائما المناسبات الوطنية أو التاريخية تعتمد على التقويم الميلادي، أما المناسبات الدينية بالنسبة للمسلمين، تعتمد على التقويم الهجري.

العُطل الوطنية والدينية في الجزائر 2019

نقدم لكم بيان شامل لكل من العطل الوطنية والدينية في الجزائر 2019، وكذلك من هنا تعرف على العطل المدرسية في الجزائر 2019، مع توضيح لمفهوم التقويم الميلادي والهجري، ونوضح ما يرتبط في الجزائر من العطل بالتقويم الميلادي، وكذلك العطل بالتقويم الهجري في جمهورية الجزائر العربية الشعبية الديمقراطية.

بيان حساب التقويم الميلادي

التقويم الميلادي هو الذي يعتمد علي حسابات فلكيه دقيقه ولذلك فهو ذات مواعيد ثابته لا تتغير على مر الأعوام والشهور، تقويم ثابت ومعروف جيداً للجميع دول العالم، و مُرتبط بحركة دوران الأرض حول الشمس، وهي حركة دقيقة جداً قدرها الله سبحانه وتعالى، ونتج عنها فصول السنة الأربعة:

فصل الشتاء

وفصل الربيع

وفصل الصيف

وفصل الخريف

ونتج عنها أيضاً شهور السنة الميلادية المعروفة وهي (يناير- فبراير- مارس- أبريل- مايو- يونيو- يوليو- أغسطس- سبتمبر- أكتوبر- نوفمبر- ديسمبر ).

بيان التقويم الهجري

التقويم الهجري يرتبط دوما بالأعياد والمناسبات الدينية وخاصه عند المسلمين، الذي يرجع إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من مكه إلى المدينة، وهذا التقويم يعتمد في حساباته على ظهور “القمر” “الهلال” في السماء ودائماً ما يقل التقويم الهجري كل سنة حوالي12 يوم، عن العام الذي يسبقه، وأشهر السنة الهجرية، (محرم- صفر- ربيع أول- ربيع ثاني- جماد أول- جمال ثاني- رجب- شعبان- رمضان- شوال- ذو القعدة- ذو الحجة).

العُطل المُرتبطة بالتقويم الميلادي بالجزائر

يوم الثلاثاء الموافق 1 جانفي عطلة راس السنه الميلادية وهي بمناسبه أول يوم بالتقويم الميلادي.

يوم الأربعاء الموافق 1 ماي عطلة عيد العمال يوم تتجمع فيه النقابات العُمالية بالجزائر.

يوم الجمعة الموافق 5 جويلية عطلة عيد استقلال الجزائر من الاحتلال الفرنسي عام 1962.

يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر عطلة عيد الثورة التحريرية يوم وطني ثورة التحرير عام 1954.

العُطل الرسمية المُرتبطة بالتقويم الهجري

يوم 1 من محرم، راس السنه الهجرية، أول أيام السنه الهجرية.

يوم 10 محرم، عاشوراء، وهي ذكرى نجاة سيدنا موسى من فرعون.

يوم 12 من ربيع الأول، المولد النبوي الشريف، ذكرى ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

يوم 1 من شوال، عيد الفطر المبارك، بعد نهاية شهر رمضان المُبارك.

يوم 10 من ذو الحجة، عيد الأضحى المبارك ، بداية موسم الحج.

نتمنى أن يكون هذا العام ، عام سعيد مُبارك على الجميع.