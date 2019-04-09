البرلمان الجزائري يثبّت عبد القادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا لمدة 90 يومًا

أعلن اليوم في الجزائر، أنّ البرلمان، بغرفتيه، مجلس الأمة، والمجلس الدستوري، قام بتثبيت رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسًا مؤقتًا للجزائر، لمدة 90 يومًا، بعد شغور لمنصب رئيس الجمهورية الجزائرية، عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل انتهاء عهدته الانتخابية.

وينصّ الدستور على أن يتولّى رئيس مجلس الأمة (عبد القادر بن صالح) منصب رئيس الجمهورية، في حالة شغور، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، قبل إجراء الانتخابات.

وتنصّ المادة 102 من الدستور الجزائري، أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة، أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبًا، (عبد القادر بن صالح)، ويُثبِّت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورًا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبًا”.

ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يومًا، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

مقاطعة اجتماع البرلمان الجزائري

وكان رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاء بالله، نواب البرلمان الجزائري إلى مقاطعة اجتماع اليوم الأربعاء، معتبرًا أنه “خيانة للشعب الجزائري ومطالبه”.

من جانبها، أعلنت حركة مجتمع السّلم “حمس” أنها “قررت مقاطعة اجتماع اليوم”، معتبرة، في بيان لها، أنّ “حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة، وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنها بوضوح في الحراك الشعبي”.

وانطلق حراك شعبي بمختلف مدن الجزائر منذ الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي، مطالبًا، بتغيير جذري للنظام القائم. ويتواصل هذا الحراك للجمعة الثامنة على التوالي، بنفس المطالب، بالرغم من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل الجاري.

ويجد الحراك الشعبي الجزائري مساندة من الأحزاب السياسية المعارضة، التي تطالب بتنفيذ مطالب الشعب في تغيير النظام بجميع مكوناته، وإجراء انتخابات ديمقراطية، يختار فيها الشعب من يمثله في مختلف مؤسسات دولة.

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