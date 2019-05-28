الحلقة 150 الاخيرة من قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس على قناة trt

الحلقة 150 قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul فى انتظارها ملايين المشاهدين من محبى المسلسل التركى، و الذى استطاع أن يجذب الملايين إليه من كل مكان فى الدول العربية و دول العالم، و لا نبالغ اذا قلنا أن قيامة أرطغرل سببا فى اعلان كثير من الأشخاص اسلامهم، و آخرهم رئيس فنزويلا الحالي نيكولاس مادورو، الذى أعلن عن متابعته للمسلسل التركي التاريخي “قيامةأرطغرل“، و صرح لجميع وسائل الاعلام بأنه على وشك اعتناق الإسلام و ذلك بسبب اعجابه الشديد بمسلسل أرطغرل، و الأحداث التى وقعت فيه، و البطل أرطغرل الذى يجهاد من أجل نصرة الاسلامن و رفع رايته، كما يدعو إلى نشر العدل و القيم و الأخلاق بين الناس.

أسماء الفنانين والشخصيات الحقيقة:

بطل المسلسل و هو “إنجين ألتان دوزياتان” الذي يقوم بدور “أرطغرل”.

البطلة “إسراء بيلقيتش” التي تقوم بدور “حليمة خاتون”زوجة أرطغرل و التى توفت فى المسلسل.

“هوليا دارجان” و هى التي تقوم بدوهار “الأم هايماه أنا”والدة البطل أرطغرل.

“كآن تاشانار” ويقوم بدوره “غوندوغدو أخ أرطغرل” و هو والد سليمان الذى عذبه و قتله بيولات.

“ديدم بالتشين” و تقوم بدور ها“سلجان هاتون” و هى زوجة غوندوغدو.

“جلال آل” الذي يقوم بدور “عبد الرحمن”.

“جنكيز جوشكون” الذي يقوم بدور “تورغوت آلب”

“نور الدين سونماز” الذي يقوم بدور “بامسي باي ريك”.

موعد الحلقة 150 قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul

سوف تبدأ الحلقة 150من مسلسل قيامة أرطغرل يوم الأربعاء 29 مايو 2019، فى تمام الساعة الثامنة مساء، و سوف تذاع الحلقة على قناة تى أر تى التركية.

الحلقة 150 و الأخيرة من قيامة أرطغرل

شهدت الحلقة الماضية نجاة أرطغرل من الفخ الذى نصبه له أريكبوغا، و بعد ذلك سفر أرطغرل الى بركة لاتمام اتفاقه معه، و كذلك كشف الجاسوس الذي يقوم بنقل جميع أسرار بركة خان الى المغول، و شاهدنا كيف قامت ابليغنى بمساعدة رجال أرطغرل بكشف خيانة سيرما أختها و تعاونها مع المغول.

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