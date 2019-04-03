شروط عمرة المضيف 2019 للمقيم في السعودية والمواطن

شروط عمرة المضيف للمقيم أو المواطن السعودي يبحث عنها الجميع الآن بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة مشاركة الأفراد في العمرة، وتأتي عمرة المضيف وتلك التأشيرة الجديدة لتسمح للمواطن السعودي أو المقيم بالسعودية استضافة من 3 إلى 5 معتمرين، ويمكن تكرار ذلك ثلاثة مرات سنويا، وتأتي تأشيرة العمرة الجديدة ضمن 4 تأشيرات جديدة للعمرة تصدرها السعودية خلال الفترة القريبة القادمة طبقا لتوجهات المملكة ورؤية 2030 لرفع عدد المعتمرين سنويا إلى 30 مليون معتمر.

شروط عمرة المضيف للمقيم في السعودية والمواطن السعودي

من أهم شروط عمرة المضيف للمقيم والمواطن هو أن يكون المضيف مسئول على المعتمرين ويتوجب عليه خدمتهم ورعايتهم طوال فترة تواجدهم في المملكة وحتى موعد المغادرة، أن يكون المقيم مقيم إقامة رسمية وشرعية، أن يكون سن المواطن أكبر من 25 سنة، أن يكون المضيف مسجلا في التأمينات الاجتماعية أو نظام الأجور، أن يكون الراتب الشهري له لا يقل عن 5 ألاف ريال.

ومن أهم شروط عمرة المضيف للمقيم أن يستضيف المعتمرين من أقاربه الدرجة الأولى، بينما المواطن السعودي يمكنه استضافة من يشاء، تأشيرة عمر المضيف للمواطن على السجل المدني وللمقيم على الإقامة، وبخصوص الثلاثة تأشيرات الأخرى الجديدة للعمرة فمنها: تأشيرة العائلات والتي يتم التعامل من خلالها مع العائلة الواحدة كمجموعة، وتأشيرة الترانزيت لعملاء الناقل الجوي للطيران الوطني السعودي، وتأشيرة العمرة السريعة، اسم تأشيرة عمرة المضيف هو تأشيرة الأفراد، الأنواع الأربعة من التأشيرات الجديدة ستصدر إلكترونيا.