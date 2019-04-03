موعد أول أيام شعبان 2019/1440 فلكيا وتاريخ غرة الشهر ميلاديا في (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، سلطنة عمان)

مع اقتراب نهاية شهر رجب ينتظر الجميع في العالم موعد أول شعبان 2019/1440 في السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان وكل العالم، حيث نتابع معكم موعد بداية شهر شعبان فلكيا وأول أيام هذا الشهر العظيم، هذا وتعتمد الكثير من الدول الأوروبية وفي العالم على الحسابات الفلكية لتحديد أول أيام الشهور الهجرية، وشهر شعبان شهر كريم وعظيم، وبه ليلة مباركة، وهي ليلة النصف من شعبان، وقد شهدت تلك الليلة حدث تاريخي إسلامي هام وهو نقل القبلة من المسجد الأقصى للمسجد الحرام.

ومع أول أيام شهر شعبان 1440 في الإمارات والسعودية والكويت وقطر وباقي البلدان يبدأ الجميع في التحضير لشهر رمضان، حيث يتدرب الجميع ويتجهز على الصيام في عدد من أيام شهر شعبان حتى ندخل إلى رمضان بكامل الاستعداد والجاهزية،الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام في شعبان أكثر صوما بعد صوم شهر رمضان.

موعد أول شعبان 1440/2019 في السعودية والإمارات والكويت وقطر

مساء يوم الجمعة 29 رجب 1440 الموافق 5 أبريل 2019 سيكون موعد رؤية هلال وغرة شهر شعبان لهذا العام، ووفقا للحسابات الفلكية، سيكون عدد أيام شهر رجب 29 يوما، وستتم مشاهدة هلال شعبان مساء الجمعة، وعليه سيكون أول شعبان 1440 فلكيا في الكويت والسعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان وفي معظم دول العالم يوم السبت 6 أبريل 2019، هذا وسوف نتابع معكم أيضا نتيجة الرؤية الشرعية مساء يوم الجمعة، كل عام وأنتم بخير.