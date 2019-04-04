أول شعبان 1440 في السعودية.. وغرة الفاتح من الشهر الكريم 2019

دخلنا رسميا في الساعات الأخيرة من شهر رجب 1440 الكريم، واقتربنا من شهر شعبان 2019 أحد الشهور العظيمة والكريمة من العام الهجري الجاري 1440، حيث نقدم لكم الآن موعد أول شعبان 1440 في السعودية فلكيا، كما سنتابع نتيجة الرؤية الشرعية وبداية الشهر الكريم طبقا لإعلان المحكمة العليا السعودية والمختصة بتحديد بدايات الشهور الهجرية بالسعودية طبقا لنتيجة الرؤية الشرعية، وفي شهر شعبان ليلة من أعظم ليالي العام وهي ليلة النصف من شعبان، والتي فيها نفحة من النفحات الربانية العظيمة للعباد الصالحين.

أول شعبان 1440 في السعودية وغرة الفاتح من الشهر 2019

دعت المحكمة العليا السعودية لتحري رؤية هلال شعبان 1440 مساء يوم الجمعة 29 رجب الموافق 5 أبريل 2019، وطبقا للحسابات الفلكية سوف تتم مشاهدة هلال شعبان مساء يوم الجمعة، وعليه سيكون أول شعبان 1440 بالسعودية هو يوم السبت 6 أبريل 2019، وطبقا للحسابات الفلكية ستكون ليلة النصف من شعبان من مغرب يوم الجمعة 19 أبريل ونهارها هو نهار يوم السبت 20 أبريل 2019، وطبقا للحسابات الفلكية سوف يكون عدد أيام شهر شعبان بالسعودية 30 يوما.

وعلى الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك والحسبات الفلكية، إلا أن السعودية والكثير من الدول العربية تعتمد في تحديد بدايات الشهور الهجرية طبقا لنتيجة الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال، فتابعونا مع إعلان المحكمة العليا بخصوص نتيجة استطلاع هلال يوم 1 شعبان 2019، كل عام وأنتم بخير.

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