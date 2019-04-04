أول رمضان 2019.. موعد غرة شهر الصيام 1440 فلكيا (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان)

موعد أول مضان 2019 الموافق 1440 هو الموعد المرتقب للجميع في السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان وفي كل العالم الإسلامي الآن ترقبا لبداية شهر الصيام والخير واليمن والبركات، هذا ونقدم لكم الآن موعد أول رمضان 2019 فلكيا في تلك الدول وعدد من الدول العربية الأخرى، ومع يوم الفاتح من رمضان يبدأ المسلم في تنفيذ كل التعاليم الدينية للفوز ببركات هذا الشهر، ويعتبر الصوم من أهم الأعمال الصالحات وأحد أركان الإسلام الخمسة هو “صوم رمضان”، اللهم بلغنا رمضان وارضى عنا فيه.

موعد أول رمضان 2019 فلكيا في السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان

يوم السبت 29 شعبان 1440 الموافق 4 مايو 2019 سيكون يوم الرؤية واستطلاع هلال غرة شهر رمضان 2019، وطبقا للحسابات الفلكية سيتعذر رؤية هلال 1 رمضان مساء يوم السبت، ليكون الأحد 5 مايو 2019 هو المتمم لشهر شعبان واليوم ال30 منه، وعليه سيكون أول رمضان 2019 في السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان فلكيا هو يوم الإثنين 6 مايو 2019.

ويعقد العبد المسلم العزم مع يوم 1 رمضان 2019 على الصيام والقيام وعمل كل ما هو صالح والبعد عن كل سيئة، وتكون المساجد خلال رمضان في السعودية والكويت وقطر والإمارات في أبهى صورها لاستقبال المصلين، وفي شهر رمضان من كل عام أفضل ليالي العام وهي الليالي العشرة الأخيرة من الشهر، وفيها يتحرى المسلمين ليلة القدر وما بها من خير عظيم.

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