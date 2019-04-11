“متابعة”الحلقة 143 قيامة أرطغرل الجزء الخامس مترجمة للعربية على موقع النور واليرموك ودعوة الفضائية

ينفرد موقع النور بالإطلالية المميزة الحصرية لعرض الحلقة 143 ارطغرل الجزء الخامس، فقد انتظر الكثيرون عرض مسلسل ارطغرل الذي توقف أكثر من مرة أستكمال سلسلة الأحداث، تملك ارطغرل قاعدة كبيرة من الجمهور بمختلف دول العالم، فقد كانت أول قناة تمتلك حق عرض مسلسل قيامة أرطغرل هي قناة trt التركية ثم موقع النور الذي كان يعرض حلقات ارطغرل مجمعة يومياً، وتستكمل أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 143 الموسم الخامس ، بأحداث مليئة بالغموض.

الحلقة 143ارطغرل موقع النور

هناك جمهور عريض من عشاق مسلسل قيامة ارطغرل ما زال لم يتعرف على مواعيد المشاهدة يعرض مسلسل ارطغرل مترجم على قناة تي ار تي التركي، وعلى موقع النور يوم الأربعاء ونستكمل أحداث ارطغرل الحلقة143 ثم يليها قناة دعوة التي ستعرض المسلسل إعادة باليوم التالي في تمام الساعة الثامنة مساءً .

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ارطغرل الحلقة 143



حلقات مجمعة ارطغرل

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ارطغرل

أحداث مسلسل قيامة ارطغرل مجمعة

يقوم أرطغرل بطلب من اتسز أن يأتيه بالتاجر الحاضر من نيقية ليقابل اريس ليخبره ما هي الخطة الأخيرة التي تمكنه من إنهاء التجارة بالسوق، وفي كوبك يظل محاولاً سفك دماء السلطان قبل انتهاء الثلاثة أشهر، التي يمنحها له لكشف الخونة، وفي الوقت ذاته يفكر أن يلقي التهم على باريس، ولكن لا يثق به نهائياً السلطان علاء الدين، ويقرر أن يراقبه لكشف خطواته والعيبه، تيتان ينتظر الوقت المناسب لتنفيذ ما يدور في باله وهو خطف جوندوز ويسلمه لأريس في أقرب فرصة ولكن ليلاً لتجنب الحراسة المشددة في النهار، بعدما ما تمكن ارتوك بإثبات بدليل براءة بهادير وأسرع في أخبار أرطغرل به، وذلك بعد ما تمكن من إيجاد السم الذي تم إعطائه للسلطان في ذات مكان السم الذي تم إعطائه لأصليهان ولتورغت، وهنا تتجه كل شكوك أرطغرل نحو كوبك.

موقع النور ارطغرل الحلقة 143 الجزء الخامس

نحن على موعد مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 143 اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة قناة وطن الإعادة.

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