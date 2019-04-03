ما هي أفضل شريحة إنترنت في دبي 2019 هو أول سؤال يشغل تفكير السائح أو الزائر عند وصوله إلى مطار دبي، حيث سيقضي عدد من الأيام خلال عطلة سياحية، أو خلال رحلة عمل لمدينة دبي الجميلة، هذا ونقدم لكم أفضل شريحة إنترنت في دبي 2019 للسعودي الزائر لتلك المدينة الرائعة، وتعتبر دبي هي أهم مقصد سياحي للسائح والأسرة السعودية، إلى جانب كونها مركز افتصادي ومالي عربيا وإقليميا وعالميا.

أفضل شريحة إنترنت في دبي 2019 للسائح والزائر السعودي

من أهم وأقوى وأفضل عروض الإنترنت 2019 في دبي، تقدمها شركة stc السعودية لكل العملاء من خلال خدمة تفعيل الجوال، وتقدم الشركة عرضين تجوال متميزين للمكالمات والإنترنت، والعرض المميز تحت اسم باقة تجوال في الخليج العربي، رمز التفعيل (6507).

العرض الأول:

بقيمة 300 ريال سعودي، ولمدة أسبوع، تحصل على مكالمات صادرة لا محدودة إلى السعودية، إنترنت لا محدود، مكالمات صادرة لا محدودة لكل دول الخليج، استقبال مكالمات لا محدود.

العرض الثاني:

بقيمة 200 ريال سعودي، لمدة ثلاثة أيام، مكالمات صادرة لا محدودة للسعودية وكل دول الخليج، إنترنت لا محدود، استقبال مكالمات لا محدود، رمز تفعيل الخدمة هو (6503).

وفي دبي تجد أهم وأجمل المزارات السياحية في العالم، وفي مقدمتها تأتي القرية العالمية بدبي، وبرج خليفة، ودبي مول، وسيتي ووك دبي، وهواة المطاعم سيجدوا في المدينة أهم المطاعم العالمية، ومذاقات من كل دول العالم.