يوم الاثنين القادم هو الأول من شهر رمضان المعظم للعام 1440 هجريًا

أعلنت عديد الدول العربية أنّ يوم الاثنين المقبل سيكون اليوم الأول من شهر رمضان المعظم للعام 1440 هجري، الموافق ليوم السادس من مايو 2019.

وأكدت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أنّه “تعذّر ت رؤية هلال شهر رمضان، مساء اليوم السبت 29 شعبان، وبالتالي سيكون يوم غد الأحد، الخامس من مايو، هو المتمّم لشهر شعبان، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وفي قطر، أكدت لجنة تحرّي الهلال لشهر رمضان، أنّ يوم الأحد سيكون هو اليوم الثلاثين من شهر شعبان، وبالتالي فإنّ يوم الاثنين، سيكون اليوم الأول من شهر رمضان، وكذلك أعلنت العراق، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، واليمن، والبحرين.

وأوضح مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، أنّ اللّجان المؤهلة لرؤية هلال شهر رمضان، لم يتسنّ لها رؤيته، وبالتالي فسيكون غدًا الأحد، المتمّم لشهر شعبان، ويوم الاثنين السادس من مايو 2019، هو اليوم الأول لشهر رمضان للعام 1440 هجري.

تونس ومصر تتحرّيان غدًا الأحد

أما في تونس، ومصر، والسودان، وفلسطين، والأردن، وموريتانيا، والمغرب، والجزائر، فسيتمّ تحرّي هلال شهر رمضان، مساء غد الأحد، الخامس من مايو 2019، الموافق للثلاثين من شعبان 1440 هجري.

وسيكون بالإمكان رؤية هلال شهر رمضان، يوم غد الأحد، سواء بالعين المجردة، أو باستعمال التلسكوب، في معظم الدول العربية، وجنوب أوروبا، وشرق آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفي القارتين الأمريكيتين، وكذلك في غرب وجنوب إفريقيا.

وفي حفل رسمي، وشعبيّ، سيعلن مفتي مصر، الدكتور شوقي علّام، يوم غد الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمدينة نصر، نتيجة رؤية هلال شهر رمضان، بحضور شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، إلى جانب عدد من المسئولين.

مناخ شهر رمضان المعظم في مكة المكرمة والمدينة المنورة

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، إنّ: “الحالة المناخية السائدة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـجري، طوال الفترة الممتدة من 6 مايو إلى 3 يونيو، ستظهر من خلال الملامح المناخية لبداية فصل الصيف بالنسبة لمعدلات درجات الحرارة العظمى، واعتدال في 2019، درجات الحرارة الصغرى، ويتركز الهطول المطري لشهر مايو على المنطقة الغربية خاصة المرتفعات منها، والمنطقة الجنوبية” .

وأضافت الهيئة العامة، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس” أنّ الطقس، في مكة المكرمة “يتّصف بأنه حارّ إلى شديد الحرارة، خلال النهار، ويميل إلى الاعتدال ليلًا، كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة، والمتوسطة الارتفاع، ومدى الرؤية الأفقية جيدة تتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كيلومتر بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار”.

أما في المدينة المنوّرة، فإنّ الطقس “يتصف بالحرارة خلال النهار، ويميل إلى الاعتدال نسبيًا ليلًا ، بينما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة، والمتوسطة الارتفاع، أما مدى الرؤية الأفقية فهي جيدة، تتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كيلومتر بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار”.

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