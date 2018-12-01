وفاة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب

توفي اليوم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب اليوم ١/١٢/٢٠١٨،عن عمر يناهز ٩٤ عاما، وعلى تويتر،أعلن ابنه الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية”جورج دابليو بوش”، قال في تصريح على حسابة الرسمي علي تويتر،[يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفين ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد ٩٤عام مميزة].

جورج بوش الأب تولى حكم الولايات المتحدة في عام ١٩٨٩ إلى ٢٠ يناير ١٩٩٣، وهو الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة،وكان نائب رائيس الولايات المتحدة الثالت والأربعين وذالك في عام ١٩٨١ إلى ١٩٨٩.

ولد جورج بوش الأب في ١٢ يونيو عام ١٩٢٤، ولد في بلدة ميلتون ماساتشوستس،وانضم الي البحرية الأمريكية وهو في سن الثامن عشر، وكان أصغر طيار في البحرية الأمريكية في هذا الوقت،وتخرج في عام ١٩٤٨من جامعة بيل وهي جامعة خاصة تقع في كنتيكت.

ومن ثم دخل في مجال النفط وعمل به واصبح مليونيرا في سن الأربعين ،ودخل انتخابات مجلس النواب عن الحزب الجمهوري في عام ١٩٦٦، ومن ثم عينه الرئيس ريتشارد سفيرا للإمام المتحدة في عام ١٩٧1،وسفيرا في الصين الشعبية،وحصل على منصب رئيس المخابرات المركزية

واصبح نائب رائيس الولايات المتحدة في ٢٠يناير ١٩٨١.

وترشح لرئاسة الولايات المتحدة، واصبح رئيس الولايات المتحدة في فترة ٢٠يناير ١٩٨٩الي ١٩٩٣.

وتوفي الرئيس الحادي والأربعين جورج بوش الأب ٣٠ نوڨمبر ٢٠١٨ عن عمر ٩٤ عاما

وسبب الوفاة مرض باركنسون.

Source: BBC NEWS ARABIC