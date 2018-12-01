وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب عن عمر يناهز 94 عاماً

أعلن “جيم ماكجراث” المتحدث الرسمي باسم عائلة فى بيان أصدره صبح السبت الأول من ديسمبر عن وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش الأب عن عمر يقارب الـ 94 عاماً، وكان الرئيس الأسبق جورج بوش الأب هو الرئيس الحادي والأربعون فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وقد عاش فترة أطول من الرؤساء الذين سبقوه من قبل.

وقد أعلن ابنه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش الابن فى بيان نشرته الناطق باسم العائلة على موقع تويتر “إنه يحزننا أنا وجيب وونيل ومارفن ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاماً مميزة”، وأضاف جورج هربرت ووكر بوش “كان من أرفع الشخصيات وأفضل أب يتمناه أي ابن أو ابنة” وقالت العائلة أن الترتيبات التى تعلق بالجنازة سوف يتم الإعلان عنها فى وقت قريب.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش الأب قد تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لفترة واحدة فقط ما بين عامي 1989 وحتى عام 1993، وتولى ابنه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الابن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لفترتين متتاليتين من عام 2001 وحتى 2009، وابنه جيب بوش حاكم ولاية فلوريدا السابق قد فشل فى نيل ترشيح الحزب الجمهوري فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وقد دخل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب فى شهر أبريل الماضي المستشفى بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه وذلك بعد يوم واحد من وفاة زوجته باربرا بوش، وقد نقل إلى مستشفي ميثوديست بولاية هيوستون قبل عام مضي بسبب مرض السعال وتم تشخيص المرض على أنه حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي، وتولى الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية خلال انتهاء الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا وقام بغزو العراق فى عهد صدام حسين وخسر الفوز بفترة رئاسة ثانية.