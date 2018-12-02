أعلنت سلطات مدينة جوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو، غرب المكسيك. والواقعة في المحيط الهادي أن عبوة ناسفة صباح اليوم الأحد استهدفت القنصلية الأمريكية بهذه المدينة، ولم تسفر العبوة الناسفة عن سقوط ضحايا إنما تسببت في أضرار مادية ومالية، إذ أحدث الانفجار فجوة داخل الجدار المحيط بحديقة القنصلية الأمريكية.

شخص يضع عبوة ناسفة بالقرب من القنصلية

وصرحت النيابة المحلية في موقع التغريدات «تويتر» بأن السلطات الفيدرالية تجري الآن التحقيقات، ويتم تفريغ الكاميرات المحيطة بالقنصلية الأمريكية لكشف هوية مرتكبي العمل الإرهابي، وفيها أظهرت الكاميرات شخصا يضع العبوة الناسفة ويجري بعيدا عن القنصلية.

الانفجار يقع قبل ساعات من تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد

ويذكر أن الانفجار وقع قبل سويعات من تنصيب اندريس مانويل لوبيز أوبرادور الرئيس المكسيكى الجديد، وبحضور نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وإيفانكا ترامب ابنة دونالد ترامب.

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