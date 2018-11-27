موعد نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا2019- 2020 ” اللوتري الأمريكي ” للحصول على الجرين كارد 2020

ننشر إليكم عبر موقع نجوم مصرية شروط ورابط التسجيل بقرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020، والتي انطلقت مع بداية شهر أكتوبر الماضي، ونوضح أن الكثيرين من الشباب يرغبنا في الحصول على اللوتري الأمريكي 2020 أو المعروفة باسم الجرين كارد في مختلف الدول العربية، ولكن تضع السفارة الامريكية ووزارة الخارجية العديد من الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين وذلك التي يتم سردها عبر المقال، وأيضا موعد التقديم لقرعة اللوتري الأمريكي 2020 وموعد ظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 والتي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية كل عام في نفس الميعاد.

شروط التسجيل بقرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020

من أهم الشروط التي تتضمنها اللوتري الأمريكي 2020:

أن يزيد عمر المتقدم عن 17 عاما.

أن يكون مؤدي الخدمة العسكرية أم معفي منها موثق بالشهادات.

أن يكون حاصل على مؤهل تعليمي.

ضمن قائمة الدول العربية المسموحة لها دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

يشترط التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية عبر الأنترنت ” عدم التسجيل أكثر من مرة “. وهو

وقد انطلقت عمليات التسجيل بقرعة اللوتري الأمريكي 2020 بداية من شهر أكتوبر الحالي وحتي يوم 3 نوفمبر، وتقوم وزارة الخارجية بتحديد موعد ظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 بداية شهر مايو 2020.

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قد يستمر التسجيل حتى 3 نوفمبر الحالي وتستمر عمليات فرز الجهات المختصة لاختيار ال50 شخص للسفر بالجرين كارد والحصول على اللوتري الأمريكي.

كاد الموقع الرسمي لوزارة الخارجية أن يغلق أبوابه أمام المتقدمين للحصول على اللوتري الأمريكي 2020 ولم يتبقى سواء ساعات قليلة وذلك يوم 7 نوفمبر الحالي، وسوف يكون جميع المتقدمين على موعد ظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية بأمريكا 2020 مطلع شهر مايو من السنة القادمة.