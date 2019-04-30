نتيجة قرعة اللوتري الأمريكي 2019- 2020 | تاريخ ظهور نتائج الهجرة العشوائية أمريكا 2020 سجل بياناتك الآن للحصول علي قبول الجرين كارد 2020

غدا سيتم استقبال عمليات البحث عن نتائج اللوتري الأمريكي 2020 بالرقم القومي عبر وزارة الخارجية الأمريكيةخلال مطلع شهر مايو القادم، وسوف تستمر عمليات البحث حتى نهاية العام، وذلك نظرا لتواجد إعادة اختيار لمن يحالفهم الحظ في الفوز باللوتري الأمريكي، والجدير بالذكر إنه تم افتتاح التسجيل بقرعة الهجرة العشوائية لامريكا 2020 عبر موقع وزارة الخارجية والموقع الرسمي التسجيل باللوتري الأمريكي 2020 وهو ذات الموقع الذي سيتم نشر النتيجة من خلاله، وأيضا خطوات التسجيل بالصور عبر الموقع الرسمي للوتري الأمريكي وذلك بدأ من بداية شهر أكتوبر حتى يوم 6 نوفمبر.

لذا يجب على من يرغب من القبول بقرعة اللوتري الأمريكي سرعة التسجيل قبل نهاية الموعد ونشير أن موعد الاستعلام عن نتائج قرعة اللوتري الأمريكي 2020 مع بداية شهر مايو، يتبقى أقل من يومين على ظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية 2019/2020.

يترقب العديد من المواطنين لحظة الإعلان عن نتيجة اللوتري 2019 ” ومن خلال مقالنا سوف نوضح إليكم موعد ظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019، حيث يسعى الجميع للحصول على تأشيرة قرعة الجرين كارد والذهاب لأمريكا لتحقيق حلمه المنتظر، وفور ظهور نتيجة قرعة الهجرة لأمريكا 2019 يمكنك الاستعلام بالرقم القومي الخاص بك والدخول على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، حيث لم يتبقى سواء ساعات معدودة على إعلان نتائج اللوتري الأمريكي 2019 وسيتم حسم أسماء الفائزين خلال ساعات يوم 15 مايو وبالتوفيق للجميع.

والجدير بالذكر أنه تم فتح باب التقديم للهجرة لأمريكا 2018 خلال الفترة ما بين 6 أكتوبر وحتي يوم 6 نوفمبر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يجب على كل المتقدمين الإطلاع على شروط القبول باللوتري الأمريكي 2018 قبل التسجيل خلال ال 36 يوم المتاحين.

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نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019

سيتم نشر نتيجة قرعة اللوتري الأمريكي 2019 والهجرة لأمريكا خلال يوم 1 من شهر مايو القادم، وسوف يستعلم جميع المتقدمين من خلال رابط الموقع الرسمي للهجرة الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية والقنصلية، ويمكن تسجيل الرقم القومي بتعليق أسفل المقال لنساعدك في معرفة نتيجة الجرين كارد dv lottery 2019 فور ظهورها.

نتيجة اللوتري الأمريكي 2019 الجرين كارد.

ننشر رابط الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019، ونشير أن أسماء الفائزين باللوتري وطريقة اختيارهم ستتم بطريقة عشوائية إلكترونية من قبل الجهات المختصة، وكانت هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الهجرة العشوائية للمتقدمين للجرين كارد 2019 من مختلف الدول العربية وهم:

تواجد شهادة تعليم ثانوي أو شهادة دبلوم فني .

الحصول على شهادة خبرة لسنتين عمل والتي تعادل حوالى خمس سنوات عمل.

تسجيل طلبات التقديم للوتري الأمريكي 2019 تتم من خلال رابط الموقع الرسمي وغير ذلك لن يتم القبول.

مراعاة عدم التسجيل باللوتري الأمريكي 2019 لأكثر من مرة، حتى لا يتم رفض الطلب.

مراعاة جودة الصورة المقدمة حتى لا يتم رفض الطلب” يتم التصوير بخلفية بيضاء ومقاس الصورة حوالي 600 في 600 بيكسل، لا تتخذ الصورة بزاوية وعدم مرور 6 شهور على الصورة و عدم ارتداد نظارات إلا في الحالات الطبية.

طريقة الحصول على نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019

الدخول على رابط موقع dv lottery 2019 .” www.dvlottery.state.gov”

.” www.dvlottery.state.gov” تسجيل الرقم التأكيدي الخاص بك والذي تم الحصول عليه وقت التسجيل.

كتابة الاسم الأخير.

تسجيل سنك الميلادي.

إعادة كتابة الرقم التأكيدي المتواجد على الشاشة.

تشهد ساعات يوم الثلاثاء المقبل عمليات ظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية أمريكا 2018 من خلال قرعة إلكترونية ، وسيتم نشر رابط الاستعلام فور تفعيله من قبل وزارة الخارجية وسوف نخبركم بأسماء نتيجة اللوترى 2019 لأمريكا.

سوف يقوم الباحث عن نتيجة قرعة الجرين كارد 2019 بملئ بيانات تم توضيحها مسبقا بالصورة وذلك في حالة ظهور قرعة الهجرة العشوائية أمريكا 2019.

أخبار نتائج اللوتري 2019

لم يتم إعلان نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلي أمريكا 2019 عبر موقع وزارة الخارجية يوم ١ مايو وإذا سوف نوافيكم بالموعد المحدد لظهور نتائج اللوتري ٢٠١٨ خلال الساعات القادمة، على ما يبدو أنه سيتم إعلان نتيجة اللوتري 2019 خلال منتصف شهر مايو الحالي ” 15 مايو ” وحتى نهاية شهر ديسمبر، ولكننا نرصد إليكم تفاصيل موعد ظهور نتيجة الهجرة لأمريكا خلال الساعات القادمة.

خلال الساعات القادمة سوف يتمكن الجميع من الاستعلام والحصول على نتيجة الجرين كادر 2019 والسفر إلى أمريكا بعد الفوز باللوتري الأمريكي وبالتوفيق لجميع المتقدمين.

وقد يكون هناك تساؤلات حول كيفية الاستعلام عن نتائج قرعة الهجرة العشوائية أمريكا 2019 ، لذا الاجابة تحمل اتباع الخطوات المتواجدة بالصور أعلاه وحفظ البيانات المتواجدة على الشاشة عقب الاستعلام في حال الفوز.

نترقب سويا موعد ظهور نتائج قرعة اللوتري 2019 وتمكن الجميع من معرفة القبول بالهجرة العشوائية على مستوى جميع الدول العربية ومن موقعنا هذا نحب نهنئ الفائزين بالجرين كارد مقدما، ونرجو تسجيل البيانات لنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها مطلع مايو القادم.

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