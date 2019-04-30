نتيجة قرعة اللوتري الأمريكي 2019- 2020 | تاريخ ظهور نتائج الهجرة العشوائية أمريكا 2020 سجل بياناتك الآن للحصول علي قبول الجرين كارد 2020

غدا سيتم استقبال عمليات البحث عن نتائج اللوتري الأمريكي 2020 بالرقم القومي عبر وزارة الخارجية الأمريكيةخلال مطلع شهر مايو القادم، وسوف تستمر عمليات البحث حتى نهاية العام، وذلك نظرا لتواجد إعادة اختيار لمن يحالفهم الحظ في الفوز باللوتري الأمريكي، والجدير بالذكر إنه تم افتتاح التسجيل بقرعة الهجرة العشوائية لامريكا 2020 عبر موقع وزارة الخارجية والموقع الرسمي التسجيل باللوتري الأمريكي 2020 وهو ذات الموقع الذي سيتم نشر النتيجة من خلاله، وأيضا خطوات التسجيل بالصور عبر الموقع الرسمي للوتري الأمريكي وذلك بدأ من بداية شهر أكتوبر حتى يوم 6 نوفمبر.
لذا يجب على من يرغب من القبول بقرعة اللوتري الأمريكي سرعة التسجيل قبل نهاية الموعد ونشير أن موعد الاستعلام عن نتائج قرعة اللوتري الأمريكي 2020 مع بداية شهر مايو، يتبقى أقل من يومين على ظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية 2019/2020.
يترقب العديد من المواطنين لحظة الإعلان عن نتيجة اللوتري 2019 ” ومن خلال مقالنا سوف نوضح إليكم موعد ظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019، حيث يسعى الجميع للحصول على تأشيرة قرعة الجرين كارد والذهاب لأمريكا لتحقيق حلمه المنتظر، وفور ظهور نتيجة قرعة الهجرة لأمريكا 2019 يمكنك الاستعلام بالرقم القومي الخاص بك والدخول على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، حيث لم يتبقى سواء ساعات معدودة على إعلان نتائج اللوتري الأمريكي 2019 وسيتم حسم أسماء الفائزين خلال ساعات يوم 15 مايو وبالتوفيق للجميع.
والجدير بالذكر أنه تم فتح باب التقديم للهجرة لأمريكا 2018 خلال الفترة ما بين 6 أكتوبر وحتي يوم 6 نوفمبر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يجب على كل المتقدمين الإطلاع على شروط القبول باللوتري الأمريكي 2018 قبل التسجيل خلال ال 36 يوم المتاحين.
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نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019
سيتم نشر نتيجة قرعة اللوتري الأمريكي 2019 والهجرة لأمريكا خلال يوم 1 من شهر مايو القادم، وسوف يستعلم جميع المتقدمين من خلال رابط الموقع الرسمي للهجرة الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية والقنصلية، ويمكن تسجيل الرقم القومي بتعليق أسفل المقال لنساعدك في معرفة نتيجة الجرين كارد dv lottery 2019 فور ظهورها.
نتيجة اللوتري الأمريكي 2019 الجرين كارد.
ننشر رابط الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019، ونشير أن أسماء الفائزين باللوتري وطريقة اختيارهم ستتم بطريقة عشوائية إلكترونية من قبل الجهات المختصة، وكانت هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الهجرة العشوائية للمتقدمين للجرين كارد 2019 من مختلف الدول العربية وهم:
- تواجد شهادة تعليم ثانوي أو شهادة دبلوم فني .
- الحصول على شهادة خبرة لسنتين عمل والتي تعادل حوالى خمس سنوات عمل.
- تسجيل طلبات التقديم للوتري الأمريكي 2019 تتم من خلال رابط الموقع الرسمي وغير ذلك لن يتم القبول.
- مراعاة عدم التسجيل باللوتري الأمريكي 2019 لأكثر من مرة، حتى لا يتم رفض الطلب.
- مراعاة جودة الصورة المقدمة حتى لا يتم رفض الطلب” يتم التصوير بخلفية بيضاء ومقاس الصورة حوالي 600 في 600 بيكسل، لا تتخذ الصورة بزاوية وعدم مرور 6 شهور على الصورة و عدم ارتداد نظارات إلا في الحالات الطبية.
طريقة الحصول على نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019
- الدخول على رابط موقع dv lottery 2019.” www.dvlottery.state.gov”
- تسجيل الرقم التأكيدي الخاص بك والذي تم الحصول عليه وقت التسجيل.
- كتابة الاسم الأخير.
- تسجيل سنك الميلادي.
- إعادة كتابة الرقم التأكيدي المتواجد على الشاشة.
تشهد ساعات يوم الثلاثاء المقبل عمليات ظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية أمريكا 2018 من خلال قرعة إلكترونية ، وسيتم نشر رابط الاستعلام فور تفعيله من قبل وزارة الخارجية وسوف نخبركم بأسماء نتيجة اللوترى 2019 لأمريكا.
سوف يقوم الباحث عن نتيجة قرعة الجرين كارد 2019 بملئ بيانات تم توضيحها مسبقا بالصورة وذلك في حالة ظهور قرعة الهجرة العشوائية أمريكا 2019.
أخبار نتائج اللوتري 2019
لم يتم إعلان نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلي أمريكا 2019 عبر موقع وزارة الخارجية يوم ١ مايو وإذا سوف نوافيكم بالموعد المحدد لظهور نتائج اللوتري ٢٠١٨ خلال الساعات القادمة، على ما يبدو أنه سيتم إعلان نتيجة اللوتري 2019 خلال منتصف شهر مايو الحالي ” 15 مايو ” وحتى نهاية شهر ديسمبر، ولكننا نرصد إليكم تفاصيل موعد ظهور نتيجة الهجرة لأمريكا خلال الساعات القادمة.
خلال الساعات القادمة سوف يتمكن الجميع من الاستعلام والحصول على نتيجة الجرين كادر 2019 والسفر إلى أمريكا بعد الفوز باللوتري الأمريكي وبالتوفيق لجميع المتقدمين.
وقد يكون هناك تساؤلات حول كيفية الاستعلام عن نتائج قرعة الهجرة العشوائية أمريكا 2019 ، لذا الاجابة تحمل اتباع الخطوات المتواجدة بالصور أعلاه وحفظ البيانات المتواجدة على الشاشة عقب الاستعلام في حال الفوز.
نترقب سويا موعد ظهور نتائج قرعة اللوتري 2019 وتمكن الجميع من معرفة القبول بالهجرة العشوائية على مستوى جميع الدول العربية ومن موقعنا هذا نحب نهنئ الفائزين بالجرين كارد مقدما، ونرجو تسجيل البيانات لنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها مطلع مايو القادم.
التعليقات
0653042107
انا رقمي 01000423846
التوفيق للكل الباشا
نتمني ان يتم قولي للقرعه
يارب الفوز للجميع إنشاءالله
طارق مبارك حامدين
27810202401132
مرحبا
اريد التقديم والتسجيل في موقع الهجرة الى امريكا والبطاقة الخضراء GREEN CARD
ولاكني لم اجد رابط الرسمي للتسجيل المباشر
ارجو مساعدتكم وتعاونكم وارسال رابط التسجيل المباشر للموقع الرسمي عبر البريد الالكتروني
[email protected]
او عبر الجوال/ 00966557858977
ولكم كل الحب والاحترام وخالص التقدير
وشكرا
مرحبا
اريد التسجيل ولاكن لم اجد رابط التسجيل
ارجو ارسال رابط التسجيل عبر البريد الالكتروني
[email protected]
او عبر الجوال/00966557858977
ولكم كل الحب والاحترام وخالص التقدير
وشكرا
انا من السودان لكن مقدم من مصر
هذا رقمي 249121625695 ساعد آمين النور بشير
سلام عليكم
بعد التحية لقد نسيت رقم التأكيد الخاص بى والمعلومات الاساسية التى كانت مسجله على هاتفى للاسف الهاتف تم اعادة المصنع ماذا افعل برجاء افيدونا
انا بحب امريكا
عاوز اعرف اسمي نزل ولا لسه
هل انتم صادقين ؟
أريد العيش هناك
أن من السودان اريد الهجرة
اريد التقديم اللودري
ربط الهجره
رابط التسجيل يا استاذه هاجر
أريد تسجيل في القرعة حلمي لوحيد الذهاب إلى امريكا ولعيش هناك
حتى انا أريد الذهاب إلى أمريكا إدعو معي
يارب مد ايدك
يارب حقق حلمي انا وزوجي متي اعلان نتيجه اللوتري ٢٠١٩
اكتب تعليقك هنا…ياااااا رب حقق لي حلمي بالفوز الي امريكا
اكتب تعليقك هنا…0913002058
Mدا شنو
يا رب يا رب وفقني للحصول علي الفيزا والسفر الي امريكا وتحقيق حلمي يااااااااارب
اتمني ان من الله ان يحقق رغبتي بالفوز للهجره الي امريكا انا وزوجي يارب تحقق حلمي
يا رب حقق لي حلمي اريد السفر الي امريكا
ربنا يوفق انشاءالله
يا رب انك تعلم
ان هو خيرا لي فيسره لي وأن كان شرا فصرفه عني والله المستعان بالتوفيق من الله للجميع
اكتب تعليقك هنا…يارب انا كان خير لي فقدر هو لي
وانا كان شر لي فصرفني عنه
يا مسهل من مصر
انشاء الله يتم قبول في اللوتري
التوفيق لجميع
هو في ساعه محدده للتسجيل ولا في اي وقت لاني بسجل مش بيكتمل التسجيل في الخطوات الاخيره
ارجو الافاده
حصل معايا نفس الشيئ
أنا علي اسحاق من السودان عمري 21سنة طالب ثانوي نتمني أن يتم قبولي يا رب
انا من السودان عمري21سنة نتمني يتم قبولي في تقديم اللوتري
اللهم حقق لي امنياتي علي اسحاق اسماعيل
اريد ان اقدم لوتري
اريد ان اقدم طلب للوتري
عايزه اعرف نتيجة القرعه الاخيره لعام 2018
اريد الهجرة لأمريكا انا وزوجى
يارب بالتوفيق تولت على الله
شكرًا لكم علي معلومات رائعة
الحلم الوحيد الذي اتمناه من الله
انا من ارنريا متزوج عندي اطفال خرجت من ارنريا سنوات طويلة أسباب سياسية سبب الحكم غير الديمقراطي والعنصرية أريد الهجرو العشوائية الي امريكا اسم محمد
انا من ارنريا متزوج عندي اطفال خرجت من ارنريا سنوات طويلة أسباب سياسية سبب الحكم غير الديمقراطي والعنصرية أريد الهجرو العشوائية الي امريكا
متى يتم قبول طلبات الهجرة إلى أمريكا
متى موعد التسجيل في الهجرة لأمريكا
أتمنى الهجرة الى امريكا
امريكا
اتمناالهجرة الى امريكا
انا اعمل في البناء عندي تجربة 6 سنوات
مرحبا كيف يمكنني التقديم ع القرعه لامريكا…احمد من العراق
العراق بغداد
اريد الذهاب إلى أمريكا
كيف اسجل بياناتي. للهجره نريد نهاجر اليمن.
اللهم حقيق لي حلمي امنياتي اريد اكمل تعليمي في امريكا واعمالي ايضا الصروف التعليمية و عمال لم تساعدني في السودان واهلي فقراء ماديان لم يتمكنو لمساعد واريد دراسة اقمار الصناعية و الجلوجية
اللهم اجعل لكل يمنى نصيب في القرعه ولى كمان
يالله انا احب ان نزور امريكاء ساعدني يالله
اكتب تعليقك هنا…أريد أن اهاجر الى امريكا
عمر ادم برمه دهب
,?$
متي يبدء التسجيل اللوتري 2019
مشعل محمد علي مساعد
بكالوريوس لغة انجليزيه
0535843244
مشعل محمد علي مساعد
بكالوريوس لغة انجليزيه اعمل في السعوديه
عمل غير تخصصي اريد اذهب للعمل في الولايات المتحده الامريكية
بسبب عدم الحصول على عمل يكفي مطلبات الحياه
أنا رشيد أوريد الهجرة الي امريكا
يء
مواعيد فتح القرعة
متاء يفتح باب التسجيل
متى نستطيع التسجيل لهذه السنة
يا رب انت الوحيد بتساعدني عشان كدا انا موكل لك ي رب واذا نجحت تمام اذا لا انا ما عندي اي مشكلة
27202021300075
ان سليم من السودان عايز الهجرة إلى امريكا
20194chflzn8d814
1987
29905052501093
انا نسيت الاستمارة والايميل هل يمكن استخراجها
28309151802211
قد اكون احر من الجمر لي ان اعرف النتيجه
غافاف6اغاا
لسه مفيش اخبار عن نتائج اللوتري 2019 ؟
اكتب تعليقك هنا…يا رب العالمــــــــين الفوز
يارب الفوز
اكتب تعليقك هنا…محمد صلاح السودان ربنا بيعلم بمافي القلوب وب الله التوفيق
ايمت النتائج
اريد الهجرة وضعي المادي تعبان جدا
ان شاء الله بكون من الفائزين
20194YT6B5X69BT9
20194YSMUJHVGS28
ياااارب العالمين اكون من الفايزين
27804202103336
يارب افوز انا بقاللى 20 سنة باشترك ونفسى اسافر امريكا
يارب تفوز يا استاذ سعيد
اكتب تعليقك هنا.. اکید ربنا شایل لیک الاحسن .ربنا یفرحک المره دی
20196t2se517bzbz
20196se517bzbz
يارب سهلها بقى
يا رب التوفيق والقبول باللوتري2019
أتمنى أن أكون من الفائزين والتوفيق للجميع أن شاء الله
أن شاء الله تكون من الفائزين
يأرب
هي ظهرت ولة لسة
لسه ما ظهرت للان ؟ وليه مكتوب في اول خانه 2018 مع انها قرعه 2019 وكل الارقام بتبدا ب2019
النتيجة لم تظهر بعد بالتوفيق مقدما للجميع
20194Q5ZGX48X9GA
20196IRGG91GMRJ1
20194QRAVFPIYRVJ
201959LRSJ3ZZLA6
نتمني التوفيق والنجاح للجميع يا رب العالمين
يا رب التوفيق للجميع والقبول باللوتري 2019
20195684BL8F3AZN
2019566RN7VGWNL6
سنوافيك بنتيجة اللوتري 2019 فور ظهورها بالتوفيق للجميع
اريد ان اعرف نتيجتي
20196E36W9A4ZMYU
٢٧٧٠١٢٠١٧٠٠٣٩٦
20194nqgnnumxvwj
01064708922
هجرة اللوتري
سيتم إعلانها غدا 1 مايو