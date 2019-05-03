نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 ورابط استعلام نتيجة اللوتري الأمريكي dv lottery والفوز بالجرين كارد

نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 ورابط استخراج نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 والحصول على الجرين كارد “اللوتري الأمريكي” وطرق الاستعلام عن النتيجة نقدمها لكم اليوم من خلال موقع نجوم مصرية، حيث يعتبر اللوتري الأمريكي أو الجرين كارد حاليًا هي أكثر ما يبحث عنه معظم المواطنين، وذلك مع اعتبار أن أمريكا هي بيت الأحلام بالنسبة للكثير من الشباب، حيث يعتبرها الكثير من الشباب هي أول خطوة لتحقيق الأحلام، هذا ويمكنكم التقديم على قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 والاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 من خلال الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة الخارجية الأمريكية لهذا الغرض، وذلك عن طريق والذي سنقوم بوضعه لكم في هذا المقال.

هذا وقد تم فتح باب التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 في 3 أكتوبر واستمرت عملية قبول الطلبات المقدمة حتى 7 نوفمبر من عام 2018، هذا وستظهر النتيجة يوم 1 مايو كما هو مقرر، ذلك وفقا للتصريحات الصادرة عن المصادر الرسمية وكذلك المواعيد السنوية التي استمرت عليها وزارة الخارجية الأمريكية على مدار الفترة من عام 1995 وحتى الآن.

نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020

نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 ورابط استعلام نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 سنقوم بتوفيره لكم من خلال التقرير، بحيث يمكنكم من خلال التقرير الاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 والحصول على نتيجة الجرين كارد، إذا كنت واحد من المتقدمين في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا، والتي أقامتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتمنح الولايات المتحدة الأمريكية من خلالها فرصة السفر للشباب في الوطن العربي إلى أمريكا والاستقرار هناك.

قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020

قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 يمكنكم الآن التسجيل فيها من خلال موقع اللوتري الذي تقوم وزارة الخارجية الأمريكية باستقبال طلبات التقديم من خلاله، حيث خصصته وزارة الخارجية الأمريكية لهذا الغرض، بحيث كل ما يحتاجة المتقدم لقرعة الهجرة العشوائية الأمريكية 2020 هو الدخول على موقع اللوتري وتعبئة البيانات المطلوبة وتحميل صورته الشخصية وإتمام عملية التقديم، ويجدر الإشارة هنا إلى أن عملية التقديم على قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 هي عملية مجانية 100%، وذلك لأن الكثير من مواقع النصب تقوم بتقديم خدمة التقديم بمقابل مادي، لتحصيل مبالغ طائلة من راغبي السفر إلى أمريكا، كما يجب العلم أيضًا أن التقديم يكون من خلال الموقع الرسمي فقط.

التقديم في اللوتري الأمريكي 2020

التقديم في قرعة الهجرة العشوائية 2020 يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط موقع اللوتري

اضغط على Begin entery كما هو في الصورة:



ستفتح لك نافذة كالتالية، قم بإدخال الكود الظاهر أمامك:



اضغط submit

ستظهر لك النافذة التالية:



ابدأ في إدخال البيانات المطلوبة منك كالتالي:

في النافذة السابقة ستبدأ في ملء بيانات الاسم في الخطوة الأولى من اليسار لليمين كالتالي ” اسم العائلة – الاسم الأول – الاسم الأوسط”

الخطوة الثانية يسأل عن جنس المتقدم، Male تعني ذكر وFemale تعني أنثى، قم باختيار المناسب.

في الخطوة الثالثة يسأل عن تاريخ الميلاد Birth Date، قم بملء بياناته علمًا بأن ” Month هو الشهر – Day اليوم – Year السنة”.



في الخطوة الرابعة يطلب منك محل الميلاد، Birth city تعني اسم المدينة التي وُلدت بها.

في الخطوة الخامسة يطلب منك اسم البلد التي ولدت بها، قم بالضغط على السهم واختيار اسم بلدك.

في الخطوة السادسة يسأل عن إذا كانت بلدك من البلدان المؤهلة للمشاركة في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا 2020، قم باختيار yes إذا كانت بلدك مسموح لها بالسفر للولايات المتحدة أو No إذا كنت تابع للبلاد الممنوعة من السفر للولايات المتحدة “ البلدان الممنوعة من السفر لا يسمح لهم بالمشاركة في برنامج قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 “.



في الخطوة السابعة يطلب رفع صورة شخصية للمتقدم، حجم الصورة 600 *600 بيكسل بخلفية بيضاء، ويوجد مجموعة من الملاحظات التي يجب الإلتفات لها عند وضع الصورة سنقوم بوضعها لكم خلال هذا المقال.



في الخطوة الثامنة، ملء الصندوق a اختياري، لذا من الممكن أن تتركه فارغ

b و c يطلب العنوان.

d يطلب المدينة.

e يطلب المحافظة.

f يسأل عن الرمز البريدي “سنقوم بتوفيره لكم في المقال”، ويمكن تركه فارغ أيضًا فهو اختياري.

g يسأل عن البلد، قم بالضغط على السهم الموجود واختر البلد.



الخطوة التاسعة يسأل عن بلد الإقامة الحالي لك.

الخطوة العاشرة يسأل عن رقم الهاتف، وهي خطوة اختيارية.

الخطوة الحادية عشرة يسأل عن عنوان البريد الإلكتروني، ويرجى العلم أن عنوان البريد الإلكتروني الذي ستقوم بوضعه هو العنوان الذي سيتم إبلاغك عليه بأي ملاحظات جديدة في حالة تم اختيارك من بين الفائزين.



في الخطوة الثانية عشرة يسأل عن أعلى مؤهل دراسي تمكنت من الحصول عليه، قم بوضع إشارة أمام أعلي مؤهل دراسي حصلت عليه.



في الخطوة الثالثة عشرة يسأل عن الحالة الاجتماعية للمتقدم “أعزب – متزوج – …..”



في الخطوة الرابعة عشرة يسأل عن عدد الأطفال، ويشمل “الأطفال البيولوجيين أو الأطفال المتبنيين” ويمكن تجاوز تلك الخطوة إذا لم يكن لديك أطفال.



بعد الانتهاء اضغط continue.

شروط اختيار صورة التسجيل

يجب أن تراعي الشروط التالية عند اختيارك صورة التسجيل التي ستقوم برفعها على الموقع:

يجب أن تكون الصورة واضحة وكاشفة لجميع ملامح وجهك. الصورة حجمها 300 بيكسل على الأقل والخلفية بيضاء. لا يسمح بارتداء النظارات الطبية عند إلتقاط الصورة. لا يسمح بوضع غطاء للرأس. لا يسمح بإستخدام الفوتوشوب. لا يسمح بتغطية أجزاء من الوجه. عند إلتقاط صورة لطفل، يجب أن يكون الطفل وحده وملامح وجهه واضحة وغير مغطاه بأي شكل. إليكم أمثلة لإلتقاط الصورة المطلوبة للتقديم في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 والتي توضح الصواب والخطأ عند إلتقاط الصورة:

نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020

الأول من مايو هو موعد ظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020، حيث ستظهر النتيجة في هذا الموعد على الموقع الرسمي التابع للخارجية الأمريكية، حيث يمكنك الاستعلام عن نتيجة القرعة العشوائية أو اللوتري الأمريكي أو الجرين كارد من خلال الخطوات البسيطة التي سنقوم بتوضيحها خلال هذا المقال.

هذا ومن المقرر أن يتم اختيار أسماء الفائزين من المتقديمن من مختلف البلاد العربية لقرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 بصورة عشوائية إلكترونيا، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجرين كارد أو اللوتري الأمريكي من خلال الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية والقنصلية.

الاستعلام عن اللوتري الأمريكي “الجرين كارد”

يمكنكم الاستعلام عن اللوتري الأمريكي أو الجرين كارد من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم في البداية بالدخول على الموقع الرسمي المُعلن عن النتيجة من هنا.

قم بالضغط على check status.

سوف تظهر لك نافذة أخرى قم بالضغط على continue.

قم بإدخال البيانات المطلوبة من “الرقم التأكيدي واسم العائلة والرمز الظاهر”

اضغط submit، وانتظر حتى ظهور النتيجة.

إذا كنت قد نسيت الرقم السري أو رمز التأكيد الخاص بك ولم تستطع القيام بالخطوات السابقة أو الحصول على النتيجة، قم باتباع الخطوات التالية:

قم في البداية بالضغط على ” forgot confirmation number”.

قم بملء البيانات المطلوبة في الصفحة الجديدة التي تم فتحها.

قم بوضع البريد الإلكتروني الخاص بك في الخانة المخصصة له “يجب وضع البريد الذي سبق لك استخدامه من قبل”.

بعدها قم بالضغط على submit، وسوف تظهر لك النتيجة.

الرسوم والنفقات المطلوبة في اللوتري الأمريكي

الفحوصات الطبية رسوم المعالجة. نفقات السفر. رسوم إدارة المصلحة.

شروط القبول في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020

أن يكون المتقدم تابع لواحدة من الدول العربية المسموح لها بالدخول لأمريكا، عدا سوريا واليمن.

أن يكون سن المتقدم فوق ال16 سنة.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل علمي مناسب

يرجى العلم أن وزارة الخارجية الأمريكية لن تقوم بإخبار الفائزين عن نتيجة اللوتري الأمريكي، وبالتالي يجب عليك الاستعلام عن النتيجة بنفسك، حيث تعتبر هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة فوزك باللوتري الأمريكي أو الجرين كارد 2020، كما يجب الإطلاع على التعليمات الهامة حول طريقة المضي في طلبك للهجرة.

موعد إصدار الجرين كارد 2020

موعد إصدار الجرين كارد للفائزين باللوتري الأمريكي أو قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 يكون خلال الفترة ما بين 1 أكتوبر 2019 وحتى 30 سبتمبر 2020.

أهم الأسئلة وإجاباتها

هل شرط أن يكون المتقدم لقرعة الهجرة العشوائية حامل لشهادة تفيد إجادته للغه الانجليزية مثل التويفل أو الآيلتس؟

الإجابة: لا غير مطلوب من المتقدمين أي من تلك الشهادات.

معلومات هامة عن اللوتري الأمريكي

التسجيل قي قرعة الهجرة العشوائية 2020 يكون من خلال موقع اللوتري الرسمي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث يقوم الموقع في بداية أكتوبر من كل عام بالإعلان عن فتح باب التسجيل وبالتالي يتقدم المشتركين بتسجيل الإشتراك عن طريق إدخال البيانات الخاصة بهم عبر رابط التقديم الذي يتيحه الموقع.

المعلومات المطلوبة في موقع التقديم لقرعة الهجرة العشوائية 2020 معلومات هامة جدًا بالنسبة للسلطات الأمريكية، وهي تتعلق بك وبأسرتك، ويجب إدخالها خلال محاولة التقديم إذا كنت أحد الراغبين في إتمام خطوات التقديم بشكل صحيح.

يرجى العلم أيضًا أنه من المسموح لك أن تقوم كل عام بالتقديم على قرعة الهجرة العشوائية، ولكن التقديم لا يكون إلا من خلال الموقع الرسمي وطلب واحد فقط في العام الواحد.

تتيح لك الجرين كارد والفوز باللوتري الأمريكي إمكانية الحصول على جميع الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأمريكي، وبالتالي فإن حصولك على الجرين كارد يمنحك حرية السفر من وإلى أمريكا، وكذلك يمكنك التقديم على الجنسية الأمريكية والتمتع بجميع المميزات التي تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية للمواطنين الأمريكان.

يمكنكم أيضًا المشاركة والتقديم في قرعة الهجرة العشوائية في حالة كنتم خارج بلادكم، أو كنت حاملي تأشيرة السفر للولايات المتحدة الأمريكية لأي غرض “مثل التعلم أو السياحة” أو غيرها.

يحرص برنامج اللوتري الأمريكي على الحفاظ على الخصوصية والسرية التامة فيما يتعلق بالمقدمين في القرعة وكذلك نتيجة القرعة، وبالتالي فإن نتيجة القرعة وأسماء الفائزين لا يتم الإفصاح عنها صريحة ولكن يقوم كل متقدم بالاستعلام عن نتيجة التقديم الخاصة به باستخدام رمز خاص به يحصل عليه فور الانتهاء من عملية التقديم، وبالتالي لا تترك المجال للمواقع التي تقوم بالتلاعب بالمتقدمين عن طريق إدعاء الإعلان عن النتيجة وأسماء الفائزين.

يجب الإلتفات خلال عملية التقديم وملء البيانات الخاصة بك إلى الوقت، هذا حيث يجب ألا تتجاوز المدة الساعة وإلا فإنك ستكون مضطر إلى البدء في عملية التسجيل وملء البيانات من جديد.

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